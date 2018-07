Proteste gegen das Establishment sind für liberale Hochschulpolitiker ein Grund mehr, den revolutionären Utopien eine evolutionäre Planung entgegenzusetzen. Vorbildliches hat da seit zehn Jahren der Wissenschaftsrat geleistet, gegen Anfeindungen von links wie von rechts.

Zu seinem zehnjährigen Bestehen hielt es der Wissenschaftsrat zum erstenmal für richtig, von seiner Askese abzuweichen und zu einer Festversammlung in das Bonner Theater einzuladen. Bundespräsident Lübke, Bundeskanzler Kiesinger, Forschungsminister Stoltenberg, Ministerpräsidenten der Länder und die Präsidenten der wissenschaftlichen Selbstverwaltungsorganisationen folgten dem Ruf einer Institution, deren heutige Autorität auch eine Sternstunde einsichtiger Kooperation zwischen Bund und Ländern bezeugt.

Der Wunsch zur Zusammenarbeit im Bereich der Hochschulen und Forschungseinrichtungen war das Motiv für die Gründung des Wissenschaftsrates im Jahre 1957. Erfolgreich wurde er aber erst durch die Konstruktion, die ihm Bund und Länder gaben: Im Plenum sind Wissenschaftler und Verwaltungsfachleute, die sich bis dahin wenig zu sagen hatten, zusammengespannt und können ihre Empfehlungen nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit verabschieden.

„Für mich“, so erklärte der Vorsitzende des Wissenschaftsrats, Professor Hans Leussink, „besteht das Geheimnis des Wirkens des Wissenschaftsrates gerade in diesem Zwang zum Kompromiß und weiter in der Tatsache, daß diejenigen, die im Anschluß an die Empfehlungen für die Mittelbeschaffung in den Regierungen und Parlamenten zu sorgen haben, bei der sachlichen Erarbeitung der Vorschläge aktiv beteiligt waren. Nicht von ungefähr interessiert sich gerade das Ausland immer mehr für unsere Art der Kooperation.“

Wesentlich zu seiner Effektivität, nicht unbedingt zu seiner Beliebtheit trug die Politik des Wissenschaftsrats bei, sich seine Beschlüsse nicht von der „mittleren Meinung“ der Interessenverbände und Standesvertretungen diktieren, sondern sich allein vom Urteil der von ihm ausgesuchten Sachverständigen leiten zu lassen.

Die Autorität, die er seit den im November 1960 vorgelegten ersten Empfehlungen „zum Ausbau der wissenschaftlichen Einrichtungen“ in immer stärkerem Maß gewonnen hat, wurde ihm von den Hochschullehrern häufig als „unzulässige Machtausübung“ vorgeworfen.

Nach der Auffassung der akademischen Linken wiederum mangelt dem Wissenschaftsrat der Geist der Revolution. Diesem Vorwurf entgegnete der Vorsitzende mit ironischem Behagen: „Als eine Gruppe, die ganz klar zu dem gehört, was man heute so schön Establishment nennt, betreiben wir Wissenschaftspolitik als Kunst des Möglichen und nicht als Deklaration von Idealen.“