Versuch einer Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Widerlichen in der Kunst, an Hand eines Gedichtes von Günter Eich

Goethe war Mitte der Fünfzig, als er die Liedersammlung „Des Knaben Wunderhorn“ in der „Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung“ besprach. Es ist eine der erstaunlichsten Anzeigen, die der vorbildliche Literaturbetrachter geschrieben hat. Er beginnt seine Arbeit damit, daß er die Neigung der Kritik für diesen Gegenstand in Zweifel zieht. „Die Kritik dürfte sich vorerst nach unserem Dafürhalten mit dieser Sammlung nicht befassen“, sagt er. Und schreibt dann immerhin einen Aufsatz von einigen Druckseiten, bei dem man am Schluß merkt: daß er eine Kritik darstellt. Wie? Goethe beginnt mit dem allgemeinsten, lebenspraktisch vorgetragenen Hinweis auf das Herkommen und die Eigenart des Volksliedes. Er läßt diesem, sozusagen die Atmosphäre schaffenden, Eingang detaillierte Mitteilungen über den Inhalt der Sammlung folgen, verfaßt, gut elf Seiten weit, einen urteilenden Katalog, zum Schluß folgen dann knappe drei Seiten, auf denen (angeregt, genährt, auf Schritt und Tritt vom urteilenden Katalog beglaubigt) Bedenken mitgeteilt, zerstreut oder in förderlichen Zuspruch verwandelt werden. – So hat denn nun Goethe die Leistung der Herausgeber im genauen Sinn behandelt, wie er es in einer Weisung festhielt, die fast zur Arbeitsformel werden konnte: „dankbar und läßlich“.

Dankbar und läßlich. Das schien und das scheint mir die rechte Stimmung für das zu sein, was man produktive Kritik nennt. In der „Teilnahme Goethes an Manzoni“ ist nachzulesen, was im einzelnen mit dem so hübschen wie vagen Wort denn gemeint ist: „Die produktive Kritik ... fragt: Was hat sich der Autor vorgesetzt? Ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig? Und inwiefern ist es gelungen, ihn auszuführen? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helfen wir dem Verfasser nach, welcher bei seinen ersten Arbeiten gewiß schon Vorschritte getan und sich unserer Kritik entgegengehoben hat.“ So also fragt der Kritiker, der seine erkennenden und urteilenden Kräfte, es ist zu wiederholen: „dankbar und läßlich“ gestimmt hat. Er leistet Einstimmung. Ist das Mangel an Rasse? Ich glaube nicht. Er leistet Einstimmung, weil er im Umgang mit Kunstdingen (vielleicht auch aus eigener Erfahrung) bemerkt hat, daß nie ein Künstler zu Feder oder Pinsel oder Meißel langte ohne die Hoffnung: das Leben möchte in ihm, durch ihn zum andern Mal eines seiner Geheimnisse lüften. Das Kunst-Machen ist, abgesehen von Gelingen und Scheitern, des Staunens wert.

Aber womit befaßt sich am Ende die Literaturkritik? Wendet sie sich dem Gelungenen zu? Wo liegt dann aber die Wertgrenze, an der sie das Geschriebene als Wortkunstwerk erkennt, anerkennt und demnach als betrachtenswürdig entgegennimmt? Da ist zu sagen, daß es die Wertgrenze gibt. Aber nicht Hinz und Kunz ist in der Lage, sie zu erkennen – oder soll ich sagen: sie zu setzen. „Das Publikum ist nicht fähig, irgendein Talent zu beurteilen“, heißt es in den „Anmerkungen zu Rameaus Neffe“, „denn die Grundsätze, wonach es geschehen kann, werden nicht mit uns geboren, der Zufall überliefert sie uns nicht, durch Übung und Studium allein können wir dazu gelangen.“

Durch Übung und Studium. Da stellt sich nun auch die andere Frage: Können wir uns als Urteilende, als Verurteilende gegenüber einem zeitgenössischen Dichtwerk ebenso verhalten wie gegenüber einem, das früher liegt, nicht zu unserer Epoche gehört, seinen bestimmten Ort in der Literaturgeschichte schon hat? Oder anders: Muß ich mich als Urteilender, wenn es um Zeugnisse der Literaturgeschichte geht, nicht doch zu den Zeugnissen, in ihre Epoche, in das Gesetz ihrer geschichtlichen Zone begeben? Es ist die alte, heute freilich wieder energischer, fast nervös gestellte Frage nach dem Ort des Literaturkritikers einerseits, nach dem Ort des Literaturhistorikers andererseits.

Kann Unschönes moralisch seind

Bleiben wir beim Kritiker. Er sagt nicht, wie eine bestimmte Dichtung in ihrer Epoche liege, welchen Stellenwert sie in ihrer Epoche habe; sondern er fragt danach: Warum trifft sie uns hier und jetzt – warum trifft sie uns hier und jetzt nicht?