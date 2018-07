Die wissenschaftliche Forschung ist, wie heute jeder weiß, die Feder fast all jener Beschleunigungsvorgänge, die wir in unserer Zeit des rapiden Wandels erleben und erleiden. Um so überraschender ist es eigentlich, daß die Organe der wissenschaftlichen Fachpresse dem Druck der permanenten Akzeleration bisher weit weniger nachgegeben haben als andere Publikationen. Noch heute ist es nicht ungewöhnlich, daß wichtige neue Ergebnisse, ja sogar bedeutsame Entdeckungen, erst Wochen oder Monate, nachdem sie gemacht wurden, veröffentlicht werden. Das liegt zum Teil an der Langsamkeit, mit der die einschlägigen Fachzeitschriften arbeiten. Sie haben nicht nur äußerlich – bis auf wenige Ausnahmen – ihr altehrwürdiges Aussehen behalten, sondern sind auch in ihrem Arbeitsstil eher dem neunzehnten als dem zwanzigsten Jahrhundert verhaftet. Etwas deutlicher ausgedrückt: Sie trödeln mehr als notwendig.

Selbstverständlich haben die gemächlichen Redaktionen ihre Entschuldigungen parat. Sie können auf die enorme Fülle der Forschungsarbeiten hinweisen, die ein „Schlangestehen“ notwendig mache, und sie betonen würdevoll, daß nur solche Arbeiten aufgenommen werden könnten, die man vorher von Gremien auf ihre Zuverlässigkeit geprüft habe. Daß diese Argumente nicht unbedingt stichhaltig sind, beweist aber der neue Chefredakteur der englischen Zeitschrift „Nature“, unter dessen Leitung diese wöchentlich erscheinende Publikation aktuell und lebendig geworden ist, ohne deshalb etwas von ihrer Seriosität aufzugeben. John Maddox – er war jahrelang „Science Editor“ des „Guardian“ – sieht sein Blatt nicht als „Archiv“, sondern als modernes Kommunikationsmittel an. Als er seinen Posten antrat, fand er Hunderte von unveröffentlichten Manuskripten vor. Aber statt nun wie bisher Nummer nach Nummer das schon Abgestandene pflichtgemäß zu veröffentlichen (und das Neue mittlerweile schimmeln zu lassen), befreite er sich durch ein neueingeführtes Schnellsiebverfahren von dieser Last und prägte seinen Mitarbeitern ein, daß sie so exakt und so geschwind wie die Redakteure einer guten Tageszeitung arbeiten müßten.

Es liegt im Zuge dieser Entwicklung, daß Maddox jetzt mit der Londoner „Times“, die seit ihrer Übernahme durch Lord Thompson unter ihrem neuen Herausgeber Rees-Moog ebenfalls verjüngt und modernisiert wurde, eine Verbindung eingegangen ist, die wissenschafts- und pressegeschichtlich ein Novum, vielleicht sogar eine Wende bedeutet. Erstmals wird seit dem 23. Oktober täglich auf einer der vordersten Nachrichtenseiten der „Times“ ein „Science Report“ veröffentlicht, dessen Verfasser die Redakteure der „Nature“ sind. Von dieser neuen Verbindung wird aber nicht nur die Zeitung ihren Nutzen ziehen, sondern auch die wissenschaftliche Zeitschrift. Sie kann nun ihren Redaktionsstab vergrößern, und es steht ihr außerdem für ihren eigenen Textteil das weltweite Korrespondentennetz der „Times“ zur Verfügung.

Die Folgen dieser Zusammenarbeit sind nicht zu unterschätzen. Sie wird die „öffentliche Wissenschaft“ fördern, wird einerseits die umständliche Geheimniskrämerei und das Sichverstecken der Experten hinter preziösem Fachjargon immer unannehmbarer machen und andererseits die Zeitungsleser daran gewöhnen, Wissenschaftsnachrichten nicht nur als meteorhaft in die Zeitgeschichte einfallende Sensationen zu sehen, sondern als unentbehrliche Informationen aus einem kontinuierlich arbeitenden einflußreichen Lebensbereich unserer Tage zu begreifen.

In der ersten Woche seines Bestehens war der „Science Report“ des „Nature-Times News Service“ leider fast ausschließlich Nachrichten aus Laboratorien der angelsächsischen Welt gewidmet. Das wird aber hoffentlich nicht so bleiben. Auch wagten die Verfasser der Meldungen noch nicht, Brücken von der Wissenschaft zur Politik zu schlagen. Der eine Fall allerdings, in dem sie es riskierten, löste sofort ein weltweites Echo aus. Ein Bericht dreier Forscher, die festgestellt hatten, daß eine sowjetische Untergrund-Atomexplosion (vermutlich infolge ungenügender Sicherheitsmaßnahmen) zur radioaktiven Vergiftung der Atmosphäre geführt hatte, wurde noch innerhalb der gleichen Woche durch eine Meldung der „Washington Post“ ergänzt, die amerikanische Regierung habe bereits gegen diese Verletzung des Atomstopp-Paktes protestiert.

Robert Jungk