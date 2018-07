Von Annetilde Richter

Seit Jahren ist der Tele-Genuß zur alltäglichen Gepflogenheit bei Kindern und Jugendlichen geworden. Man spricht von 6,5 Millionen jugendlichen Fernsehzuschauern. Und eben seitdem streiten sich Experten und andere darüber: Schadet das Fernsehen Kindern, oder schadet es ihnen nicht?

Doch: Weder Kopfzerbrechen noch kleines und großes Einmaleins oder höhere Mathematik konnten letztlich Schüler daran hindern, der heimischen Bildschau zu frönen. Die Sehdauer der Kinder und Jugendlichen beträgt täglich rund zwei Stunden. Manche kommen auf 25 bis 30 Wochenstunden (in den USA bis zu 50); eine Stundenzahl, die über dem wöchentlichen Schulunterricht liegt. Nur Kinder, deren Eltern kein Gerät besitzen, sehen weniger fern: täglich dreißig Minuten.

Mittlerweile sitzen nahezu neun Zehntel aller Eltern unserer Schuljugend allabendlich vor dem Fernsehgerät. Dementsprechend gering ist der Nichtbesitzer-Anteil. 1953 verfügten lediglich 0,1 Prozent der Schulkinder-Familien Hamburgs über ein eigenes Gerät, 1954 schon neunmal soviel; Anfang 1957 besaßen rund 1000 Schüler von 13 995 befragten ein Gerät, Ende 1958 waren es 3000, 1964 bereits 12 100.

Das Fernsehgerät ist in Familien mit Schulkindern – stärker verbreitet als im Durchschnitt der Bevölkerung. 1962 betrug das Verhältnis 63,1 Prozent (Schülerfamilien) zu 39,7 Prozent (Durchschnittsbevölkerung), 1964: 86,3 zu 56,0 Prozent. Grund: Eltern, von Kindern bedrängt, glauben, aus dem Telestoff ruhestiftenden Nutzen ziehen zu können, oder, was seltener vorkommt, Belehrung für ihre Sprößlinge.

Selbst Kinder im Vorschulalter sind schon, laut Umfrage, wenn auch nicht abc-, so doch bildfunkfirm. Sehquantum: wochentäglich eine halbe Stunde (in den USA: 45, Minuten). Sonntags erhöht sich die Zeit auf mindestens 58 Minuten. Und wenn die Eltern nicht aufpassen, gehören auch Krimis und Western in den Abendstunden zu ihren bildbewegten Erlebnissen. Mit anderen Worten: Jedes zweite Kind hat, neuesten Untersuchungen zufolge, bereits regelmäßig ferngesehen, bevor es sich mit dem Schulranzen auf den ersten Schulweg macht.

In einer Umfrageaktion überprüften die Hamburger Pädagogen Fritz Stückrath und Georg Schottmayer das Fernsehverhalten von 17 383 Schülern Hamburger Schulen; das sind 10,4 Prozent der gesamten hanseatischen Schülerschaft. Befragt wurden sie in Einzelgesprächen, Aufsätzen, Nacherzählungen (von Tele-Eindrücken) und mittels Fragebogen. Tagebuchaufzeichnungen und gemalte Bildgeschichten ergänzten die Teste.