Wolfsburg

In der Stadt des Volkswagens stehen die Zeichen auf Sturm. Nicht stockender Absatz von Automobilen und drohende Kurzarbeit verfinstern die Gemüter, keine kommunalpolitische Zwistigkeit treibt Keile zwischen die Glieder der „wohlsituierten Arbeiterbürgerschaft“ und läßt ungewohnte Mengen Leserbriefe auf die Lokalzeitungen niederprasseln. Vielmehr hat eine Fernsehsendung über alle politischen, hierarchischen und soziologischen Grenzen hinweg eine Einheitsfront geschmiedet. Alle sind sich nämlich einig über das Verabscheuungswürdige eben jenes Fernsehstückes, in dem der auf ihre Aufbauleistung allzu stolzen Stadt ein kritischer Spiegel vorgehalten wird.

Heinz Hemming, 30 Jahre alt, Journalist in der Hauptabteilung Dokumentation des Zweiten Deutschen Fernsehens, hat in siebenwöchiger Arbeit im Spätsommer dieses Jahres in Wolfsburg einen Film der Serie „Städte im Wandel“ gedreht. Er hat sich etwas Neues einfallen lassen: Was denken die Bürger einer geplanten, traditionslosen „Reißbrettstadt“ über ihre Stadt, wie haben sie sich eingelebt?

In seinem Film hat Hemming die Wolfsburger über „ihre“ Stadt reflektieren lassen, sie nach ihrer Meinung über ihr Wohl- oder Unwohlbefinden, ihr Verhältnis und ihre Einstellung zu „ihrer“ Stadt gefragt und die Antworten nahezu ohne eigene Kommentare montiert.

Was dabei herauskam, mußte der in Wolfsburg vorherrschenden Offizialmeinung fast zwangsläufig zuwiderlaufen. Denn in Wolfsburg hat man es nicht gern, wenn man die Stadt irgendwie in Frage stellt. Schließlich hat jeder mit „aufgebaut“.Keine Vereinsveranstaltung, Sitzung oder andere Zusammenkunft vergeht ohne den obligaten Hinweis auf das bewältigte Aufbaupensum.

Indes, eine Arbeiterfrau im – jüngsten – Stadtteil Detmerode beklagt die mangelnden Kontaktmöglichkeiten, sie ist, was man eine „grüne Witwe“ nennt. Ihr Mann ist „im Werk“, sie ist allein, noch nicht verwurzelt mit ihrem Standort, weil sie, wie viele andere, erst kurze Zeit dort lebt. Sie ist typisch für Wolfsburg, weil die Mehrheit der 85 000 noch nicht lange in der Stadt wohnt und sie auch kein „Pionier“ ist.

Ein Freiberufler stellt fest, daß sich die Arrivierten abkapseln, daß sich das gesellschaftliche Leben nur spärlich entwickelt, daß Gemeinsamkeiten am ehesten in den Vereinen entstehen. Wer die nicht mag, tut sich halt schwer. So hat Hemming die Konsequenz aus solcher Perspektive gezogen und Landsmannschaften ihre folkloristisch-derben Tänze vorführen lassen, hat einige der 1300 Kleingärtner der Stadt bei einem feuchten Gartenfest gefilmt und einige Leute aus der VW-Hierarchie längere Zeit eine Torte im Garten in anscheinend snobistischer Abgeschiedenheit verzehren lassen. Akademikernachwuchs stellte zu allem Überfluß fest, daß er in den seltensten Fällen nach absolvierter Ausbildung in die Stadt zurückkehren werde. Und fast allen ging die perfekte Planung zu weit, läßt dem einzelnen keinen Raum für Initiative. Die Kommune ist überall.