Es rumort in der Großen Koalition. Und eben wegen der Großen Koalition gärt es auch in der SPD. Die Bewegung auf dem linken Flügel der Sozialdemokraten, die lautstarke Kritik an dem Regierungsbündnis und an der eigenen Parteiführung sind zwar nur der Protest einer Minderheit – einer Minderheit überdies, die keinen Kopf hat.