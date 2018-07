Die Zahl der Millionenkonkurse in der Bundesrepublik ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 1966 stark gestiegen. Während im ganzen vergangenen Jahr 151 Konkursverfahren registriert wurden, verzeichnete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden in den ersten drei Quartalen 1967 bereits 213 Fälle. Seit Anfang dieses Jahres wurden außerdem 406 Vergleichsverfahren eröffnet, gegenüber 254 Verfahren in den ersten neun Monaten 1966.

Insgesamt mußten von Januar bis September 3280 Firmen die Zahlungen einstellen. Damit wurde die Zahl der Insolvenzen im gleichen Zeitraum des Vorjahres um 772 Fälle oder um fast ein Drittel übertroffen. Die Steigerung der Insolvenzziffer erstreckte sich in mehr oder minder starkem Ausmaß auf alle Wirtschaftsbereiche.

Allein im dritten Vierteljahr 1967 wurden von den Konkursgerichten im Bundesgebiet 950 Konkurse und 124 Vergleichsverfahren gemeldet. Nach Ausschaltung von 40 Anschlußkonkursen, denen ein Vergleichsverfahren vorausging, wurden im dritten Vierteljahr insgesamt 1034 Insolvenzen gemeldet (90 Fälle weniger als im zweiten Vierteljahr 1967, aber 137 mehr als im entsprechenden Quartal des Vorjahres). ap.