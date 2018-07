Der Gong, mit dem die Amerikaner jetzt die letzte Runde im Wettlauf zum Mond einläuteten, war nicht zu überhören. In dem drei Kilometer von der Abschußstelle entfernten Kontrollzentrum fiel der Putz von den Wänden, als die erste amerikanische Mondrakete mit einem Donnergeheul von 200 Phon Lautstärke und einem über 100 Meter langen Feuerschweif zu ihrem Jungfernflug startete. Nach dem erfolgreichen Unternehmen erklärte der Direktor des amerikanischen Apollo-Mondlande-Programms, General Sam Phillips, am vergangenen Wochenende, daß sich die Chancen der Amerikaner, bis Ende 1969 zwei Amerikaner auf den Mond zu bringen, erheblich verbessert hätten.

Insgesamt sieht der jetzt aufgestellte neue Mondflugplan der Vereinigten Staaten bis Ende 1969 elf Apolloflüge vor. Die ersten vier Flüge, die für die erste Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen sind, werden noch unbemannt durchgeführt. Sie sollen dazu dienen, die drei Komponenten, aus denen sich das amerikanische Mondfahrzeug zusammensetzt, unter Weltraumbedingungen zu prüfen: Die dreisitzige Kommandokabine, in der die Reise von der Besatzung begonnen und auch beendet werden soll; die sogenannte Antriebseinheit, mit deren Hilfe die Astronauten erst den Mond und dann wieder die Erde ansteuern werden und schließlich die Mondfähre, in der zwei der drei „Lunonauten“ auf unser Nachtgestirn herabschweben werden, während der dritte in der dreisitzigen Kommandokabine verbleibt, die bis zum Rückflug zur Erde den Mond umkreist.

In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres sollen dann endlich wieder – nach fast zweijähriger Pause – US-Weltraum-Piloten starten. Beim ersten bemannten Schuß ist ein Zehn-Tage-Flug dreier Astronauten in einer Kommandokabine vorgesehen. Beim zweiten Unternehmen, mit dem man auch noch 1968 beginnen will, soll die jetzt so erfolgreich unbemannt getestete Mondrakete zum erstenmal eine Astronauten-Besatzung in eine Erdsatellitenbahn tragen. Allerdings wird sie bis dahin außer dem jetzt erfolgten Start noch zweimal unbemannt getestet werden.

1969 wollen die Amerikaner dann in kurzer Folge fünf bemannte Mondraketen abfeuern. Bei den ersten vier Flügen geht es noch darum, Mondschiff und Rakete auf ihr Funktionieren hin zu überprüfen und die einzelnen Flug- und Rendezvousmanöver, die im Verlauf des Mondflugs durchgeführt werden müssen, auf Erdumlaufbahnen durchzuexerzieren. Doch der fünfte Flug im Jahre 1969 soll dann den Vorstoß zum Mond bringen. Dr. George Mueller vom „Zentrum für den bemannten Raumflug“ der NASA erklärte jetzt, daß man alles daransetzen will, das Programm möglichst schnell und flüssig abzuwickeln. Nach dem Ablauf des Gemini-Programms zu urteilen, das verspätet begann, dann aber so rasch durchgeführt wurde, daß es den ursprünglichen Zeitplan nicht nur ein-, sondern sogar überholte, erscheint es heute tatsächlich möglich, daß die Amerikaner in zwei Jahren auf dem Mond landen.

Freilich hatte die amerikanische Raumfahrtbehörde vor der furchtbaren Brandkatastrophe auf Kap Kennedy am 27. Januar dieses Jahres gehofft, die US-Mondpiloten schon im Februar 1968, also in etwa drei Monaten, auf ihre lange und gefährliche Reise schicken zu können. Über die enorme Verzögerung, die durch den Unfall eingetreten ist, kann auch der jetzt so erfolgreich verlaufene Jungfernflug der „Saturn V“ nicht hinwegtäuschen.