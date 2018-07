Inhalt Seite 1 — Plastische Bilder mit Ultraschall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Reese

Einige Akustiker in amerikanischen Industrielaboratorien wollen den Blick der Ärzte schärfen. Schallwellen, die nicht gehört, aber sichtbar gemacht werden können, wollen sie durch den menschlichen Körper schicken. Das Ergebnis wird in Licht umgesetzt und läßt sich photographieren. In durchscheinendem Laserlicht zeigt dieses Photo nun das Körperinnere in dreidimensionaler Darstellung – es ist ein akustisches Hologramm.

In der neuesten Ausgabe des „Journal of the Acoustical Society of America“, die letzte Woche erschien, berichteten Alexander Metherell, John Dreher, Lewis Larmore und Hussein el-Sum über ihre Arbeiten in den kalifornischen Forschungslabors des Flugzeugherstellers Douglas Aircraft, die zur Entwicklung der neuen Schallbildtechnik führten.

Ultraschallwellen werden schon seit längerem in der medizinischen Diagnose verwendet. Auf einem Bildschirm beobachten die Ärzte dabei die Echos, die von den verschiedenen Körperstrukturen ausgehen, wenn ein Ultraschallstrahl in das Untersuchungsgebiet gerichtet wird. Die Methode dient vielfach als Ersatz für riskante Röntgendurchleuchtungen. So läßt sich die Lage des Fötus im Mutterleib aus den Ultraschallechos recht gut feststellen; auch Hirntumore wurden auf diese Weise lokalisiert. Das Bild auf dem Leuchtschirm ist allerdings unanschaulich; es zeigt nur einige Zacken, die den einzelnen Echos entsprechen. Der Arzt muß lernen, die Echozacken zu deuten.

Die Schallbilder der Douglas-Gruppe hingegen sind anschaulich und plastisch. Sie benutzen das Prinzip der Holographie, das der englische Physiker Professor Dennis Gabor vor über zwanzig Jahren erdachte. Die ersten dreidimensionalen Hologramme brachten Emmett Leith und Juris Upatnieks im Jahre 1963 zuwege. Sie benutzten dazu kohärentes Licht aus einer Laserquelle. Dieses Licht ist einfarbig, schwingt in gleicher Richtung und im gleichen Takt, im Gegensatz zum gewöhnlichen – auch einfarbigen – Licht, dessen Wellenzüge keinen gemeinsamen Takt einhalten. Der Unterschied läßt sich am Beispiel eines Ruderachters veranschaulichen: Die acht Ruderer mögen die gleiche Schlagzahl einhalten, doch wenn jeder Schlag zu verschiedenen Zeitpunkten beginnt und endet, ergibt sich trotzdem kein gemeinsamer Takt. In einer gut trainierten Mannschaft ist dagegen nicht nur die Schlaggeschwindigkeit der Ruderer gleich (sie entspricht der Lichtwellenlänge), sondern sie halten auch einen gemeinsamen Rhythmus ein. Ebenso sind die Wellenzüge des Laserlichtes geordnet.

Dieses physikalische Phänomen ermöglicht die Photographie ohne Linsen. Leith und Upatnieks beleuchteten einen Gegenstand mit einem Laserstrahl und richteten einen Teil desselben Strahls auf einen Spiegel neben dem Objekt. Spiegel und Objekt warfen das Licht zurück; das vom Spiegel reflektierte Licht war unverändert, das vom Objekt kommende dagegen entsprechend der Oberfläche des Gegenstandes verzerrt. Beide Lichtstrahlen interferierten miteinander, und da der gespiegelte Strahl völlig regelmäßig war, hing die Interferenzstruktur allein von der Verzerrung des anderen Strahls durch die Objektoberfläche ab. Mit anderen Worten: Der beleuchtete Gegenstand war durch die Interferenzstruktur abgebildet.

Nun bedeutet Interferenz gegenseitiges Verstärken – wenn Wellenberg auf Wellenberg trifft – oder Auslöschen – wenn Wellenberg auf Wellental trifft – von Schwingungen. Leith und Upatnieks stellten in dem ansonsten dunklen Raum eine Photoplatte in den Weg der beiden interferierenden Lichtwellenzüge. Die Platte stand frei, ohne Linse oder Blende, und schwärzte sich nun im Takt der Interferenz: Sie wurde dunkel, wo die Wellen sich verstärkten, und blieb hell, wo sie sich auslöschten. Die Informationen über das Aussehen des Gegenstandes, die in der Interferenzstruktur enthalten waren, wurden somit auf der Photoplatte verewigt.