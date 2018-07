Zusammengestellt von Erhard Kortmann

Die Invasion

Von Peter Neugebauer

Die Wesen sahen furchterregend aus. Ihre Köpfe waren eiförmig, wie aus blankem Stahl, mit zwei kreisrunden Öffnungen an Stelle der Augen. Die schimmernden Körper glichen denen von Ameisen; aber diese Geschöpfe hier hatten zwei Arme und zwei Beine mit finger- und zehenähnlichen Gliedmaßen. Das, was sie in ihren Greifhändchen hielten, ähnelte großen Klistierspritzen. Die zwei Monster standen vor einem Gebilde, das man allgemein als fliegende Untertasse bezeichnet.

„Kein verdammter Bluff?“ fragte der Präsident der Vereinigten Staaten und warf die alarmierenden Photographien auf den Konferenztisch. John A. Hymes, Professor für Astronomie und Berater der US-Luftwaffe, schüttelte den Kopf. „Wir haben zwei von ihnen nebenan“, sagte er, „lebend.“ Der Verteidigungsminister nickte bestätigend.

„Zehn von diesem Flugkörpern samt Besatzung sind sichergestellt worden“, erklärte ein General der Luftwaffe, „vor einer Stunde ist gerade in Alaska ein Schwann von 1600 Stück beobachtet worden. Alle einlaufenden Informationen werden, sofort von unserem Computer verarbeitet.“

Der Verteidigungsminister legte die Pläne für die Zivilverteidigung vor. „Mister President, Sie müssen den nationalen Notstand proklamieren“, forderte der Justizminister bestimmt.