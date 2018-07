Washington, im November

Nach einer ausgedehnten Überlandtour, nach beschwörenden Mahnungen zur Einigkeit und gleichzeitigen Aufforderungen an die Nordvietnamesen, sich zu Friedensverhandlungen auf einem neutralen Schiff einzufinden, hat Präsident Johnson in dieser Woche wieder Kriegsrat im Weißen Haus gehalten. Ellsworth Bunker, der Botschafter in Saigon, und General Westmoreland, der Oberkommandierende in Vietnam, waren dazu nach Washington gekommen.

Die Überprüfung der Lage fiel in einen Augenblick ungemein düsterer Stimmung. Nach den Meinungsumfragen sind heute weniger Amerikaner mit Johnsons Vorgehen in Vietnam einverstanden als je zuvor: nur noch ein Viertel. Die Polarisierung auf die Extreme „totaler Krieg“ oder „Abzug aus Vietnam“ ist noch ausgeprägter als in den vorangegangenen Monaten. Der Kontrast dieser Stimmung zu den Erfolgsberichten vom Kriegsschauplatz ist frappierend. Wenn sie zutreffen, ist die Herrschaft des Vietcong auf den bisher kleinsten Teil der Bevölkerung und die geringste Fläche Südvietnams seit Beginn des massiven amerikanischen Einsatzes im Jahre 1965 zusammengeschmolzen. Doch die Wehrmachtsberichte verhindern nicht, daß Amerika von einem immer tieferen Mißvergnügen an Vietnam geplagt wird.

Hinzu kommen die sekundären Kriegsfolgen in der Heimat, die für die Regierung noch bedenklicher sind. Ihre Absicht, inflatorische Tendenzen mit einer Ergänzungsabgabe auf die Einkommensteuer abzufangen, werden im Kongreß blockiert. Die Auslandshilfe wurde auf den tiefsten Stand seit fünfzehn Jahren reduziert. In einem Amoklauf steuert der Kongreß darauf hin, den Erfolg der Kennedyrunde durch ein einfuhrbeschränkendes Quotensystem in Frage zu stellen und die Vereinigten Staaten ihren Handelspartnern zu entfremden.

Zugleich stagniert der Feldzug gegen die Armut. Die konservative Opposition in beiden Parteien geht nicht mehr darauf aus, Mittel und Programme zu beschneiden, sondern will auch die Zuständigkeiten für ihre Durchführung von der Bundesregierung auf die Einzelstaaten und Gemeinden verlagern, womit sie zum Spielball lokaler politischer Interessen werden. Sargent Shriver, der glücklose Feldherr im Krieg gegen die Armut, trägt sich mit Rücktrittsgedanken. Der selbstbewußt gewordene Block der farbigen Wähler droht der demokratischen Partei zu entgleiten. Die gestärkten Republikaner hoffen, Johnson im nächsten Jahr mit jedem Kandidaten schlagen zu können.

Bei den Demokraten zeigt die Führungslosigkeit erste dramatische Folgen: Der liberale Senator Eugene McCarthy ist als potentieller Gegenkandidat zu Johnson auf den Plan getreten. Falls er ernst macht und zum Sammelpunkt der Mißvergnügten wird, könnte er eine Lawine ins Rollen bringen. Er würde die Meinungsgegensätze in der Partei aufreißen und die schwankenden Gestalten im Hintergrund wie Bobby Kennedy zwingen, sich zwischen ihm und Johnson zu entscheiden. Diese Entwicklung zwänge die Demokraten zur Roßkur vor dem Wahlkampf.

In der Zweiparteien-Demokratie müßte die Opposition nun mit Macht darauf ausgehen, die herrschende Partei zu stellen. Doch gelegentlich erscheint Amerika als Demokratie ohne Opposition. Bei den Republikanern dauert der „Kannibalismus der Nichtkandidaten“ an. Nixon, Romney, Reagan, Percy, Rockefeller – das Auftreten so vieler unerklärter Bewerber und Anwärter auf die Präsidentschaftskandidatur führt zur vorzeitigen Selbstzerfleischung, nicht zur Konzentration der Kräfte um eine Führergestalt. Der Riese Amerika taumelt dem Wahljahr entgegen und sieht sich in seinen häuslichen Mißstimmungen gefangen. Joachim Schwelien