destagsfraktion wurde der Koalitionskonftikt über die Befristung der Ergänzungsabgabe beendet. Der SPD Vorsitzende Bundesaußenminister Willy Brandt sprach sich für eine Neugründung der KPD aus. Nach dem Verzicht Willi Weyers auf die Stellvertretung im Vorsitz der FDP wurde der parlamentarische Geschäftsführer Hans Dieter Genscher für dieses Amt genannt. Der FDP Fraktionsvorsitzende im Bundestag,v. Kuhlmann- Stumm,will aus beruflichen Gründen künftig nicht mehr für sein Amt kandidieren Reden und Reisen Der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson regte die Machthaber m Hanoi zu Friedensgesprächen auf einem neutralen Schiff in neutraler See"an. Zu Besprechungen über den kommenden politischen und militärischen Kurs in Vietnam reisen der USBotschafter und der amerikanische Oberbefehlshaber in Südvietnam nach Washington. Bei der Abreise des japanischen Ministerpräsidenten Sato zu einem offiziellen USA Besuch kam es in Tokio zu einer Straßenschlacht zwischen Demonstranten und Polizisten.

Die Sowjetunion und Japan vereinbarten gemeinsame Entwicklungsobjekte in Sibirien.

Krisen und Streiks Nach der Energiedebatte des Bun destages wurden die Regierungsvorschläge zur Bewältigung der Kohlenkrise ohne wesentlichen Widerspruch m der Sache an die Ausschüsse verwiesen Die staatliche britische Kohlenbehorde veröffentlichte Schätzungen über drastische Reduzierung der Förd erung und der Beschäftigtenzahlen im Bergbau Großbritanniens. Die Bank of England erhöhte innerhalb kurzer Zeit den britischen Diskontsatz um ein halbes auf sechseinhalb Prozent. AngebAuf der Godesberger Klausur Bundeskonferenz der Sozialdemokraten verteidigten die Parteispitzen Brandt, Wehner und Schüler die Große Koalition.

Mit einem Zugeständnis der CDUCSU Bunliche Pläne zur Aufwertung der DM wurden in Beantwortung englischer Spekulationen vom Bundeswirtschaftsministerium zurückgewiesen. Die aus dem Leber Plan abgeleiteten Gesetzentwürfe für das Verkehrsprogramm wurden von der Bundesregierung gebilligt. In den Großbetrieben der hessischen Gummi Industrie wurde der Streikaufruf der Industriegewerkschaft Chemie Papier Keramik befolgt. Die Metall Tarifpartner in Mordrhein Westfalen konnten einen drohenden Arbeitskampf abwenden.

Bomben und Platten Auf die Botschaften Griechenlands und Boliviens in Bonn wurden Sprengstoffanschläge verübt. Der in Bonn tätige griechische Journalist Basil Mathiopoulus wurde von der Militärregierung in Athen ausgebürgert. Wegen Verkaufs einer verbotenen Theodorakis Schallplatte wurde ein Musikalienhändler in Athen durch ein Militärgericht zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Am Jordan kam es zu einem mehrstündigen Granatwerfer Duell zwischen israelischen und jordanischen Einheiten. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte sich noch immer nicht auf einen Vorschlag zur Lösung der Nahost Krise einigen. Die britische Regierung will in Genf mit allen arabischen Nationalisten der NLF über die politische Zukunft Adens verhandeln, Test und Notstand Mit dem geglückten Saturn" Test und der weichen "Surveyor" Landung auf dem Mond gelangen der amerikanischen Raumfahrt innerhalb zwölf Stunden zwei bedeutende Erfolge. In zwei großen amerikanischen Städten wurden zum erstenmal Farbige zu Bürgermeistern gewählt. An der farbigen Central State University in OhioUSA kam es zu schweren Studentenunruhen.

Infolge politischer Auseinandersetzungen unter den Studenten der TU Berlin löste sich das Studentenpsilament auf. Der Wechsel im Rektorat der U n i versität Hamburg wurde von studentischen Demonstrationen begleitet Unter Spannungserscheinungen zwischen Rektor und Kultusminister wurde die Universität Regensburg eröffnet. Bei dem ersten öffentlichen Hearing äußerten sich Professoren widersprüchlich über die geplante gesetzliche Regelung f ü r den Notstandsfali.