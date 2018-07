Inhalt Seite 1 — Wenn Sein und Schein sich mischen... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Werner Baecker

Das Geschehen auf dem Sportfeld kann eine Dramatik in sich bergen, die hunderttausend Zuschauer zu fesseln vermag. Das Feld für das Geschehen und die Tribüne für den Zuschauer stehen in seit Jahrtausenden festgefügten Wechselbeziehungen zueinander. Die Felder variierten nach Größe und Form, die Formen der Tribünen wurden von der Notwendigkeit guten Sehens bestimmt. Die römischen Ingenieurbauten erlebten in unserem Jahrhundert ihre Renaissance mit Schweizers Stadionbauten in Nürnberg und Wien, die mit der Verwendung des Stahlbetons eine Entwicklung einleiteten, die ihren Höhepunkt in den Stadionbauten unserer Tage findet. Schweizer beschritt den Weg der architektonischen Gestaltung des weiten Rund; in ihm zu sein, bedeutet ein räumliches Erlebnis.

Jedoch kann man sich nicht darüber hinwegtäuschen, daß das sportliche Geschehen nicht in allen Teilen auf den Zuschauer zu wirken vermag, weil er nicht alles sieht. Die Entfernungen sind meistens zu groß, dann besonders, wenn das Stadion mehr als 60 000 Menschen fassen soll. Der Gebrauch des Fernglases ist nur ein unvollständiges Hilfsmittel, näher an den Vorgang heranzukommen. Das vergrößerte Detail wird aus dem Zusammenhang genommen. Und findet, nicht allzuoft, ein großer Wettkampf statt, möchten mehr Menschen, als das Stadion fassen kann, ihm beiwohnen. Seine Größe ist aber von der Sehfähigkeit bestimmt. Die technische Bewältigung des Füllens und Leerens wie auch die Investitionsmittel und die Rentabilität müssen erwähnt werden. Der enttäuschte oder abgewiesene Zuschauer wird notgedrungen auf den häuslichen Fernsehschirm ausweichen.

Die Frage stellt sich, wie eine größere Anzahl Menschen als üblicherweise ein Stadion faßt an den wenigen Hochkampftagen dabeisein, und alles sehen kann, und vor allem, wie man dies, ohne Unsummen ausgeben zu müssen, ermöglichen kann.

Bei einem Parteitag in einem großen Raum wurde der Hauptredner während seines Vortrages am Pult zur gleichen Zeit auf eine hinter ihm angebrachte große Leinwand fernsehprojiziert. Man schaute auf die Leinwand, weil man ihn besser sah. Die Stimme kam aus im großen Oval aufgestellten Lautsprechern. Die Verstärkung kommt nicht einmal mehr aus der Richtung des Sprechenden. Die Verstärkung der Stimme durch die Elektrotechnik ist uns längst geläufig. Die Vergrößerung des Bildes durch die Elektrotechnik ist weniger üblich. Was in der Akustik selbstverständlich ist, sollte in der Optik möglich sein.

Braucht der Leistungssportler Zuschauer? Erinnert man sich an das Desaster der deutschen Davis-Cup-Spieler in Indien, als der auf deutschen Tennisplätzen ungewöhnliche Anfeuerungslärm die deutschen Spieler entnervte, so daß sie unter ihrem Niveau spielten, oder den einer Mannschaft im Fußballstadion geltenden Anfeuerungslärm, den die andere Mannschaft psychologisch überwinden muß, oder auch an die Unterbrechung eines Konzentrationsvorganges in einem Sportler, der sich auf eine sportliche Höchstleistung vorbereitet, durch Beifall, der ihm nicht gilt.

Man wird die Frage eindeutig mit ja oder nein nicht beantworten können. Beobachtet zu werden, ist aber für viele Stimulans.