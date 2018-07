Was viele Wissenschaftler lange für unmöglich hielten, ist geschehen: Der Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen hat die Grenze von sechzig Prozent erheblich überschritten. Seit 1961 sind (mit Ausnahme von 1964) die Nettoeinkommen der Unselbständigen stets stärker angestiegen beziehungsweise weniger gesunken als die Gewinne aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Im kommenden Jahr wird sich nach Ansicht der Wirtschaftsforschungsinstitute das Blatt allerdings wieder wenden. Von dem erwarteten Konjunkturaufschwung werden die Unternehmer zunächst stärker profitieren. Das ist allerdings die Voraussetzung dafür, daß unsere Wirtschaft wirklich wieder in Schwung kommt. Wer nichts verdient, kauft und investiert auch nicht. Das hat die Flaute in diesem Jahr zur Genüge bewiesen.