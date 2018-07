Das Meisterstück einer Kapitalerhöhung bei gleichzeitiger Dividendensenkung scheint dem Verarbeitungskonzern Gutehoffnungshütte Aktienverein, Oberhausen/Nürnberg, offenbar gut zu gelingen. Der Börsenkurs ist – seit der ersten Ankündigung im Juli – von 343 auf 418 Punkte geklettert. Günstiges Klima hin, günstiges Klima her – die Verwaltung sieht in dieser Entwicklung auch einen handfesten Beweis dafür, daß ihre „zielstrebigen Maßnahmen und Vorhaben in Richtung auf eine Umstrukturierung im Konzern verstanden und gewürdigt worden sind“. Die Mittel aus der vorgesehenen Kapitalerhöhung – um 50 Millionen zu 200 Prozent – sind als „Vorsorge für die Verwirklichung der geschäftspolitischen Zielsetzung“ gedacht, „keinesfalls für Erweiterungsinvestitionen“, wie Vorstandsmitglied Hans-Wilhelm Rudhart in der Pressekonferenz betonte.

Konzernchef Dietrich-Wilhelm von Menges erläuterte die angestrebten Strukturveränderungen der GHH-Gruppe: Die GHH wird ihre Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erheblich intensivieren. Die Kerntechnik wird einen wachsenden Anteil am Geschäftsvolumen haben. Bereits jetzt ist der Oberhausener Konzern eine der stärksten Gruppen im deutschen Kernreaktorbau.

Bis auf 20 Prozent des gesamten Geschäftsvolumens der GHH-Gruppe könnte diese Sparte anwachsen. In den traditionellen Bereichen des Unternehmens wird die Produktion auf qualitativ hochwertige Maschinen und Apparate konzentriert. Konzerngesellschaften werden zu „international handlungsfähigen Großunternehmen zusammengeschlossen“. Als Beispiel gerade dafür steht die in diesen Tagen beschlossene Werften-Fusion – die Deutsche Werft AG, die Hamburger Howaldtswerke und die Kieler Howaldtswerke AG werden eine gemeinsame Betriebsführungsgesellschaft gründen und das gesamte Anlagevermögen an sie verpachten – und die im Berichtsjahr abgeschlossene Verschmelzung der Draht- und Kabelwerke des Konzerns.

Spektakuläre Stillegungen und Zusammenschlüsse stehen gegenwärtig nicht auf dem Programm der Konzernverwaltung, aber die „Entschlossenheit, veraltete Fertigungen aufzugeben und andere rechtzeitig und nahtlos der künftigen technischen Entwicklung anzupassen“, deutet darauf hin, daß mindestens der stille Strukturwandel nach wie vor Trumpf ist im GHH-Konzern. Die bisherigen sehr engen Lieferbeziehungen zur ehemals mit der Gutehoffnungshütte verbundenen Hüttenwerke Oberhausen werden sich, wie Mendes versicherte, auch nach deren Eingliederung in den Thyssenkonzern nicht ändern.

Im vergangenen Geschäftsjahr entsprach die auf 12 Prozent herabgesetzte Dividende der gleichfalls rückläufigen Ertragsentwicklung. Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen, die von 10,8 auf 6,4 Millionen Mark zurückgingen, hat diesmal lediglich die Ferrostaal AG bestritten. Das Stammwerk, die Gutehoffnungshütte Sterkrade AG, habe es schwer gehabt, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, hieß es in der Pressekonferenz. Beteiligungserträge gingen auf 17,9 (19,2) Millionen Mark zurück, allerdings verringerte sich auch der von Haniel & Lueg zu übernehmende Verlust sehr erheblich auf 0,6 (4,7) Millionen Mark. nmn