Die eine Buchüberschrift kennzeichnet den Problemkreis so richtig wie die andere, und die Allgemeinheit beider spricht sowohl für die Komplexität der Zusammenhänge als auch dafür, speziellere Untersuchungen über die Beziehungen von Wissenschaft und Politik zu erwägen. Morkel gibt mehr eine Problemübersicht, Krauch und seine Mitautoren (das Buch enthält die Vorträge eines Symposions) vermitteln eher eine Einsicht in Einzelprobleme. Worum es geht, formuliert Morkel so: Warum sind die Politiker auf die Hilfe der Wissenschaftler angewiesen? Was können sie von einer solchen Hilfe erwarten und was nicht? Welche Anforderungen stellt die Zusammenarbeit und welche Regeln erfordert sie? Welche speziellen Institutionen bieten sich dafür an? Welche Gefahren birgt die Kooperation?

Morkel untersucht die gegebene oder denkbare Organisation der wissenschaftlichen Politikberatung an Hand der Kriterien Qualität, Effizienz und Kontrolle. Adressaten der Beratung sieht er in der Verwaltung, der Regierung, dem Parlament und der Öffentlichkeit. Dem Politiker wünscht er dabei drei Eigenschaften: Vertrauenswürdigkeit, Urteilskraft und Durchsetzungsvermögen. Wer wird das den Politikern nicht wünschen? Doch daß die Schwierigkeiten hier erst anfangen, skizziert Hans Paul Bahrdt in seinem Beitrag zu dem anderen Band: „Politische Macht ist nicht eine Eigenschaft, die einem Politiker kontinuierlich anhaftet. Ein mächtiger Politiker ist ein Mann, der immer bemerkt, wann er gerade Macht hat, und der die Fähigkeit hat, Situationen, in denen sich Macht bei ihm versammelt, häufiger herbeizuführen ...

„Daraus ergibt sich ein Rhythmus des Handelns, der sich stark sowohl von dem des Wissenschaftlers als auch von dem des Bürokraten unterscheidet. Das Tun des Politikers erscheint aus der Perspektive des Wissenschaftlers merkwürdig diffus und diskontinuierlich Aber es kann höchst rational sein, indem es stets bröckchenweise dort eine partielle Annäherung an das Ziel realisiert, wo gerade eine Durchsetzungschance besteht.“

Morkel wendet sich der anderen wichtigen Frage zu, ob die Wissenschaft sich denn in der Lage sehe, das Zusammenspiel mit der Politik von sich aus zu wollen und zu organisieren. Er meint wohl zu Recht, daß es immer nur eine Minderheit sein werde, die dazu Neigung verspüre und Talent besitze. Wichtig sei jedoch, daß die Wissenschaft in corpore die politische Verantwortung als Problem begreife und die kleine Gruppe derer, die Verantwortung zu praktizieren suche, nicht disqualifiziere.

Auf einen anderen interessanten Aspekt weist P. Matussek in dem Krauchschen Buch hin. Er findet, keine Nation werde sich in Zukunft die immer größer werdenden Kosten der Forschungsfinanzierung leisten können, wenn die Wissenschaft nicht von sich aus die in ihrer Organisation wirksamen antikreativen Tendenzen unter Kontrolle bekomme. „Das Teuere an der Wissenschaft sind ja nicht die äußerst aufwendigen Apparaturen der sogenannten Big Sciences ..., sondern die Besoldung der im Gegensatz zu früheren Zeiten großen Zahl von unkreativen Wissenschaftlern.“ Matussek erinnert an die „Killer-Phrasen“, mit deren Hilfe Wissenschaftler den Status quo in ihrem Arbeiten und Denken gelegentlich zu rechtfertigen pflegen: Das widerspricht unserer Satzung; das ist zu radikal, zu wenig klassisch; die Universitäten machen da nicht mit; das haben andere schon einmal versucht; wir sehen darin keinen Sinn; wir müssen erst unsere Gutachtergremien einschalten; dafür kann ich die Verantwortung nicht übernehmen; dafür haben wir kein Geld. Es mag die Wissenschaftler trösten, wenn auch nicht beruhigen, daß solches auch in der Politik vorkommt.

Ulrich Lohmar