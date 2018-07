Inhalt Seite 1 — Absage an Leitbilder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jörg Drews

Wer kann sich schon jahraus, jahrein so viele Zeitungen und Zeitschriften halten, wer kann so genau alle Nachtfunkprogramme verfolgen, daß ihm nicht doch dieses oder jenes Wichtige entgeht? Keine grundsätzlichen Einwände also gegen den kleinen Sammelband, den die rührigen Taschenbuch-Verantwortlichen bei Suhrkamp vorlegen –

Theodor W. Adorno: „Ohne Leitbild – Parva Aesthetica“; edition suhrkamp 201, Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 182 S., 3,– DM.

Keine Einwände vor allem, wenn der Autor Theodor Adorno ist. „Ohne Leitbild“ hat zudem in der Suhrkamp-Reihe seine brillanten Vorgänger: „Eingriffe – Neun kritische Modelle“, „Moments Musicaux“ und „Drei Studien zu Hegel“ waren ebenfalls Sammelbände und gehören gewiß zu den wichtigsten unter Suhrkamps Taschenbüchern.

Doch gerade diese vorangegangenen Schritten und darüber hinaus die gesamte Produktion dieses Autors haben Maßstäbe gesetzt, an denen gemessen zu werden sich auch das „Ohne-Leitbild“-Bändchen gefallen lassen muß.

Übergehen wir einmal den leicht manierierten, ein klein wenig zu altfränkisch gespreizten Untertitel „Parva Aesthetica“ (der zudem prachtvoll geeignet ist, die Ranküne herauszufordern); der Titel selbst ist klar: „Ohne Leitbild“ war das Denken Adornos schon immer, ohne Orientierung also an scheinbar objektiven Werten und an von wem auch immer aufgestellten und dekretierten Normen; gerade Adornos dialektisches Philosophieren fordert, daß sich der Gedanke der Sache und deren Disziplin ohne vorherige Ausrichtung an sachfremden Erwägungen überläßt.

Zu Recht bemerkt Adornos feines Gespür für die Obertöne bestimmter Begriffe in dem ersten der Aufsätze, „Ohne Leitbild“, den „leise militärischen Klang“ des Wortes „Leitbild“, dessen Scheußlichkeit einem ganz deutlich wird, wenn man es sich konkret vorstellt.