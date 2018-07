Inhalt Seite 1 — Blumen aus der Eiszeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Kräuter, die im Sommer auf den Abraumhalden blühen, behaupten die Bergleute im kanadischen Norden, sind aus Samen aufgekeimt, der seit Jahrtausenden tief im gefrorenen Boden gelegen hat und nun mit dem Erzabbau nach oben in die Feuchtigkeit und Wärme des arktischen Sommers geraten ist. Ein jüngst wissenschaftlich überprüfter Fund scheint diesen Schürferglauben zu bestätigen.

Bei Miller Creek im Yukon-Territorium nahe der Grenze Kanada–Alaska fand der Bergingenieur Harold Schmidt 1954 drei bis sechs Meter unter der Oberfläche Nagetierbaue im Dauerfrostboden. Zum Gangsystem der Nager gehörten Kammern, teils mit Nistmaterial, teils mit Vorräten gefüllt. Einen Schädel und etwa zwei Dutzend Samenkörner hob Schmidt auf und lagerte die Samen glücklicherweise kühl und trocken. Denn erst 1966 kam zufällig ein Interessent für den Fund des Weges, ein Angehöriger vom kanadischen Nationalmuseum.

Die Museumsbotaniker identifizierten die Samen als solche der Tundra-Lupine (Lupinus arcticus), die in der Arktis weitverbreitet ist. Gut die Hälfte der Samen waren im besten Zustand, sie sahen frisch und glänzend aus. Der Schädel gehörte einem Halsband-Lemming, einer noch heute existierenden nordischen Wühlmaus.

In einer Petrischale des Botanischen Instituts der kanadischen Landwirtschaftsbehörde keimten die sechs am besten erhaltenen Lupinensamen nach 48 Stunden und wurden in Töpfe verpflanzt. Nach elf Monaten entwickelte eine der Pflanzen sogar ein paar Blüten. In der Arktis blühen die Lupinen erst im dritten Lebensjahr.

Nun ist der Halsband-Lemming in der Gegend des Yukon-Territoriums nach der letzten Vereisung mit dem Beginn der Warmzeit verschwunden. Damit dürfte die Lupinensaat, wie die Forscher in „Science“ (6. Oktober) vermuten, mindestens 10 000 Jahre alt sein. Zwar sind die Lemming-Bauten schlecht belüftet, Feuchtigkeit und Schimmel zerstören die Vorräte recht schnell, aber in diesem Fall könnte ein Erdrutsch oder die Ablagerung einer hohen Schicht vulkanischer Asche das Kammer- und Gangsystem von der Luft abgeschlossen und in die Zone des Permafrostes verlagert haben, die auch im Sommer nicht auftaut. So sei es verständlich, daß die Keimfähigkeit des Samens erhalten geblieben ist.

Kammern von erdbewohnenden Nagern sind auch in Zentralalaska schon ausgegraben worden, erst kürzlich die eines eiszeitlichen Ziesels mit ganzen Skeletten und Vorräten an Samen von Tundrapflanzen. Eine Kohlenstoff-14-Analyse der Knochen ergab das Alter von rund 15 000 Jahren. Leider haben die Wissenschaftler, die jetzt den Lupinensamen prüften, keine solche genaue Datierung vornehmen lassen.

Daß Pflanzensamen Jahrtausende ruhen und keimfähig bleiben können, ist inzwischen mehrfach erwiesen, wenngleich jene Geschichten vom blühenden „Mumienweizen“ aus dem Grabe Tut euch Amons sehr suspekt sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Schwindel zurückgingen. Dänische Archäologen fanden 1965 an einer Grabungsstätte, die 1700 Jahre alt ist, intakte Samen vom gemeinen Gänsefuß (Chenopodium album) und vom Acker-Spark (Spergula arvensis). Den Ruherekord von 2000 Jahren hielt bis jetzt Lotussamen, der 1926 in einem ausgetrockneten Torfmoor der Mandschurei gefunden wurde. Mindestens eine von drei Kräutern, die auf den Abraumhügeln der nordkanadischen Erzgebiete blühen, ist nun, wie die kanadischen Botaniker meinen, ebenfalls eiszeitverdächtig wie die Lupinensaat. Die Pflanze, Ripparia barbareae folia, ist bisher nur sporadisch und nur auf den Halden gefunden worden.