Ich habe mir das Zimmer gut angeschaut, eh ich die Augen schloß. Die vier Wände, die Tür, die beiden Fenster; ich habe die Glühbirne angeschaut, die in der Mitte der Decke an einer Schnur hängt. Die dunkelgraue Wandtapete und die Gegenstände, die ins Dunkel getaucht sind. Ich habe den Tisch gesehen und, nicht weit davon entfernt, eine unheimliche Silhouette mit einer Art Schnabel, den ein höhnisches Grinsen spaltete, wohl der Stuhl mit den Kleidern drauf. Das Licht, das in Streifen durch die geschlossenen Jalousien dringt, und die Autoscheinwerfer, die Lichthöfe über die Decke ziehen. Ich habe das alles gesehen. Und dann habe ich die Augen geschlossen.

Jetzt halten sich, in meinen geschlossenen Augen, weiße Linien, sie segeln auf meiner Netzhaut herum: die Jalousielatten, der Rand der Decke, die Masse des Tisches und die beunruhigende Silhouette, der Leitungsdraht mit der Glühbirne am Ende.

Ich höre den Lärm der Autos ins Zimmer dringen. Sie radieren um die Kurve, die unterhalb meiner Wohnung liegt. Das Brummen der Motoren nähert sich, rauscht vorbei, verliert sich dann allmählich in anderen Geräuschen.

Auf meiner Netzhaut ist alles eckig; eckig.

Für Augenblicke tritt Stille ein, und dann kann man das Scheppern eines Gullydeckels hören, an den pausenlos das Wasser schlägt. Ein bißchen Musik kommt aus dem Lokal drunten herauf. Frauenabsätze klappern auf dem Pflaster, sehr schnell.

Vor einer Art weißlichen Rahmens, wahrscheinlich die Erinnerung an den Würfel des Zimmers, sehe ich etwas wie eine Schule kleiner roter und blauer Fische vorbeischwimmen. Sie flitzen wirbelnd vorbei, sie sind zahllos.

Undeutliche Flecke und Formen regen sich in der Tiefe eines braunen Raumes. Man könnte sie für menschliche Gestalten halten.