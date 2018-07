Von Hilke Schlaeger

Für die Studienreise nach Berlin oder Amsterdam brauchen alle, die jünger als einundzwanzig sind, die Erlaubnis ihrer Eltern; für die Aufnahme ins Kolleg aber, die der Studienreise vorausgeht, sind sie auf sich selbst gestellt: Sie können eintreten, auch wenn die Eltern etwas dagegen haben.

Das erscheint grotesk, aber es hat seinen Grund: Die Kollegs sind zwar Einrichtungen der Erwachsenenbildung, sozusagen die Oberstufe des Zweiten Bildungsweges; aber weil sie zum Abitur führen, unterstehen sie der Schulverwaltung. Im Rahmenbeschluß der Kultusministerkonferenz von 1965, der die Arbeit der Institute zur Erlangung der Hochschulreife einheitlich für die Bundesrepublik regelte und ihre Abschlußzeugnisse legalisierte, heißt es: „Die Schulaufsicht wird von den für die Gymnasien zuständigen Schulaufsichtsbehörden wahrgenommen.“ Minderjährige Gymnasiasten aber brauchen die Erlaubnis der Eltern, wenn sie auf Schulausflüge gehen – dafür gibt es einen Erlaß.

Getrennt, aber mit gleichem Ziel, wenden sich jetzt Lehrer und Studierende der nordrheinwestfälischen Kollegs gegen die Einsperrung in den Rahmen der normalen Schulaufsicht. Sie wünschen sich den Status der Ingenieurschulen.

Das Oberhausen-Kolleg, 1953 gegründet, nach dem Braunschweig-Kolleg das älteste in der Bundesrepublik und das erste in Nordrhein-Westfalen, hat für den Vorstoß der Studierenden die Federführung übernommen. „Es ist doch komisch“, sagt der Kollegsprecher, „daß wir wie Sextaner behandelt werden sollen. Der Älteste in meiner Klasse ist schließlich neunundzwanzig.“

Die Lehrer haben natürlich für das gleiche Unternehmen, die Veränderung des Rechtsstatus, andere Motive. Sie sind – trotz aller Bemühungen, den Zweiten Bildungsweg selbständig zu machen – doch dem Bildungskanon des Gymnasiums unterworfen und fühlen sich in ihrer pädagogischen Bewegungsfreiheit eingeengt. Denn als man die Kollegs der Schulaufsicht für die Gymnasien unterstellte, hat offensichtlich niemand daran gedacht, daß Hochschulreife anders aussieht, wenn man sie mit neunzehn Jahren und auf dem normalen Weg erwirbt, als wenn einer nach der Berufsausbildung, etwa als Industriekaufmann oder Koch oder Mechaniker, sich noch einmal für fünf Semester auf die Schulbank setzt.

Das hat nichts zu tun mit irgendeinem Ressentiment gegen das Gymnasium, aber viel mit der Freiheit für das Experiment und mit einer eigenen pädagogischen Entwicklung, die nicht von der schulischen Allgemeinbildung zur Spezialisierung im Beruf, sondern umgekehrt von der Berufsausbildung zur Allgemeinbildung führen soll.