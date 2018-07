Spielen wir also mal Bösewicht, etwa „Mister X“. Das ist einer von elf Gangstern. Welcher es ist, weiß nur er selber: als Besitzer eines Halmakegels mit identifizierendem Inhalt. Seine Kontrahenten bekommen Streifenwagen. Mit dem Würfel versuchen sie, Mr. X aufzuspüren. Zu diesem Zweck führt jedes Polizeiauto zwei Untersuchungsbefehle mit sich, die zu Leibesvisitationen berechtigen. Sind sie verbraucht, ohne daß Mr. X – oder der Zettel im Innern eines der Männchen – gefunden wurde, hat der Gangster gewonnen.

In diesem (freilich seltenen) Fall wäre das Spiel schnell und reizlos zu Ende. Doch meist beginnt es erst richtig, wenn der Bandenchef identifiziert wird. Denn dann setzt quasi Großalarm ein: Mister X rennt durch die Stadt, die Polizei verfolgt ihn per Funk; es wird nur noch telephoniert.

Nicht schlecht, das Spiel, doch die übrige Gang führt in dieser Abteilung nur ein Schattendasein, sie steht meist ein bißchen sehr zwecklos in der Gegend herum. Und da die Telephonnummern fünfstellig sind, telephoniert man sich die Finger wund.

„Posträuber“ rauben nun also auch auf dem Spielplan, auf einem original englischen, versteht sich, im Maßstab 1 : 25 000. Die sechs Gentlemen haben bereits zur Kasse gebeten: An der berühmten Eisenbahnbrücke stehen sie um ihre Postsäcke herum, gewärtig, sie und sich zu verstecken. Vorher jedoch wählen sie ihren Boß und tun sämtliches Geld (etwas unrealistisch) in einen Sack; alle anderen enthalten Blüten. Das wird ordentlich auf einem (geheimen) Protokoll festgehalten. Eine halbe Stunde lang hat Ihrer Majestät Polizei Zeit, durch Indizien und Verhöre nach dem Chef und dem Sack zu fahnden.

Das ist ein recht spannendes, gut aufgemachtes Spiel, das einzige Zweierspiel, das durch die Beteiligung zweier Mannschaften gewinnt.

„Schmugglerjagd“ verdankt ebenfalls den neuen Hohlkegeln seine Existenz, weshalb der Schmuggler seine Männchen krampfhaft auf dem Plan herumschieben muß – sonst verliert er die prosaischen Gummistöpselchen, sprich Konterbande. Fünf davon versuchen die dreizehn Schwärzer durch die ebenso starke Reihe der Zöllner zu schmuggeln. Auf dem karierten Plan ist jede vertikale Felderreihe mit Zahlen versehen, die angeben, wie weit die Kegel vor, zurück oder seitlich ziehen dürfen. Das ändert sich also mit jedem Seitensprung, was etliche Ansprüche ans Kombinationsvermögen der Gegner stellt.

Die Zöllner haben es dabei nicht leicht: Sie müssen sich „leere“ Schmuggler tunlichst merken und wissen nie genau, was der heimtückische Gegner schon alles über die Grenze geschafft hat. Es gibt in diesem Spiel nämlich einen Punkt, von dem an es ratsam wäre, die restlichen Schmuggler laufen zu lassen; denn als Punkte zählen nur auf frischer Tat Ertappte. Das aber ist wie so oft der Fluch des biederen Staatsdieners: Er tut seine verdammte Pflicht und wird zum Gespött. Eugen Oker