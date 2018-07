Literarisch anspruchsvolle Eltern und Erwachsene mißachten sie schlicht; gern möchten sie vergessen, daß sie einst wohl auch in „Auerbachs Kinderkalender“ und anderen dickleibigeren Jahrbüchern gestöbert, geblättert oder gar gelesen haben. Die professionellen Jugendbuchler, die literar-eratieherischen Bibliothekare und Schulmeister verachten die Folianten mit Gemischtwarencharakter als Häckselkost und Verwirrbücher, lassen sie wegen ihrer stilistischen Buntgeschecktheit weder auf Auswahl- und Bestlisten und nur widerwillig in Kataloge und Empfehlungslisten gelangen.

Unbeirrt von Anfechtungen solcher Art rollen, sie Jahr für Jahr in die Regale der Sortimenter, auf den Ladentisch und in die Einkaufstaschen schenkwilliger Erwachsener: „Wir Jungen“, „Wir Mädchen“, „Der Gute Kamerad“, „Durch die weite Welt“, „Meine Welt“, und „Das neue Universum“. Kein Band unter 250 Seiten stark, einige sogar auf 400 Seiten, anschwellend, zumeist üppig mit Bildwerk versehen, Farbphotos, wenn möglich mit mehrfach kniffbaren Einschahtafeln. In der Preisstaffelung von 14,80 DM über 16,80 DM, nie 19,80 DM überschreitend, denn bei 20 DM liegt eine Schallgrenze.

Ihr Inhalt: mehr als bunte Mischung, Hobbs-und Tierpflege, Quiz und Rätsel, Modisches und Neckisches, wenig Kunst-, Kultur- oder Musikgeschichte. Technik ist Trumpf, und unter Farbfernsehen, Raumflug, Testfahrten, Elektronik und Atomlehre in Basic German tut’s kaum einer der Buchbrocken, die je nach Preislage und Papierqualität bis zu eineinhalb Kilo wiegen; viel Buch also fürs liebe Geld. Dazu dann Sport, Basteltips, temperierte Witzchen, manche thematische Überschneidungen von Band zu Band; manch seriöser Name aus dem soliden Jugendschrifttum. Für jeden etwas, Reader’s Digest im gehobeneren Dickformat und bei der wirbligen Darbietung nahe dem Illustriertenstil, nicht frei von Faszination, sich festzulegen, neugierig zu werden. Etwas mehr als das herkömmliche Lesebuch bietend, auf der Schwelle zum ernstgemeinten Sachbuch, stampfen die Jahrbücher sicher auf den Büchermarkt. Keine Zeit hat ihnen offenbar etwas anhaben können, gleich wie bieder oder neumodisch keck sie in Textauswahl und Bebilderung waren und noch sind. Traditionen hängen ihnen an; manche erscheinen erst im 5. Jahr, andere hingegen schon zum 41., 70.. 74., 84. und 85. Male. Dagegen können sich Zweijahrestitel anspruchsvolleren Zuschnitts wie etwa „Signal“, 1968 erst zum fünften Male erscheinend, nur mühsam behaupten. Dennoch – wer hat eigentlich etwas gegen Jahrbücher? Hok