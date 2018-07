Das amerikanische Expeditionskorps in Südvietnam wird in den nächsten sechs Monaten nicht über 525 000 Mann hinaus verstärkt. Nur 48 000 Mann sollen bis zum Frühjahr den 467 000 Soldaten noch folgen, die zur Zeit in Indochina stationiert sind – um die Hälfte weniger, als General Westmoreland, der amerikanische Oberbefehlshaber, angefordert hat. Aber der Präsident will im Wahljahr nicht die 525 000-Mann-Grenze überschreiten, da er sonst die Reserven mobilisieren müßte. Das ist ein Ergebnis der Gespräche, die Johnson in Washington mit General Westmoreland und dem US-Botschafter in Saigon, Bunker, führte.

Trotz der Unruhen in amerikanischen Großstädten, trotz der unausgesetzten Kritik seitens der „Tauben“ im Kongreß will der Präsident eisern seinen Kurs beibehalten: Keine schwerwiegende Eskalation, aber Fortsetzung der Bombenangriffe gegen Nordvietnam. Obwohl die Verluste der Amerikaner im Landkrieg mittlerweile auf fast 110 000 angewachsen sind (darunter etwa 15 000 Tote und über 800 Vermißte), wird die Intensität der amerikanischen Kriegführung nicht abgeschwächt. Johnson ist nämlich überzeugt, daß die Mehrheit des Volkes immer noch einen harten Kurs befürwortet.

Sogar die obligatorische Bombenpause nach den Waffenstillständen um Weihnachten und Neujahr soll diesmal ausfallen, da die Bedingungen Nordvietnams seit der letzten Pause im Januar dieses Jahres in keiner Weise ermäßigt wurden. Die Daueroffensive des Feindes gegen den Stützpunkt Dak To macht es dem Präsidenten ohnehin psychologisch fast unmöglich, den Würgegriff gegen Nordvietnam zu lockern.

Der nordvietnamesische General Giap, der angeblich selber die Operationen im südvietnamesischen Hochland nahe der kambodschanischen Grenze leitet, hat bereits erreicht, was er mit der „zweiten Front“ bezweckte: Zwei Einheiten der Luftkavallerie – etwa 5000 Mann – mußten aus anderen Provinzen abgezogen werden, wo die Partisanen der NLF nun ungestört die Reiserate einbringen können.

Gewiß soll die neue Offensive auch die Kampfmoral der Amerikanischen Bevölkerung zermürben. Aber nach jüngsten Berichten aus Hanoi glauben selbst die führenden Männer in Nordvietnam nicht, daß die Amerikaner nach der Präsidentenwahl im November 1968 den Krieg beenden. Allenfalls hoffen sie, ein anderer Präsident als Johnson würde für ihre Friedensbedingungen mehr Verständnis aufbringen.

Beide Seiten rüsten sich für die nächsten Kunden. Schon wird davon gesprochen, Amerika werde – da der Luftkrieg zu verlustreich ist – zum Raketenkrieg übergehen. Doch in Hanoi, das der sowjetischen Rückendeckung gewiß ist, reagierte man gelassen: „Wir sind auch darauf vorbereitet und halten schon die passende Antwort parat!“