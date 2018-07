Alle Jahre wieder Kunstkalender – alle Jahre wieder dasselbe Dilemma. Da werden je nachdem ein oder zwei Dutzend Werke aus den verschiedensten Ländern, Schulen, Richtungen und Zeiten ideenlos zusammengeklaubt, und man kann schon zufrieden sein, wenn Wiederholungen nicht allzu penetrant sind. Aus dem Dilemma hat auch der „Phaidon Kunstkalender 1968“ (Verlag Kiepenheuer und Witsch, Köln; 27 Farbtafeln, 8,80 DM) keinen Ausweg gefunden. Zwar ist kein einziges abgebildetes Werk minderwertig, zwar darf man mit der Farbtechnik der Reproduktionen zufrieden sein. Aber Selektion scheint nicht stattzufinden, alles wirkt zusammengewürfelt.

Die Hälfte der abgebildeten Werke stammt aus dem elften bis sechzehnten Jahrhundert, neun aus dem siebzehnten bis neunzehnten Jahrhundert, nur fünf aus dem zwanzigsten. Die Schwache liegt nicht nur im konventionellen Charakter (da nimmt sich ein schöner Braque, „Stilleben mit Geige“, wie ein Irrläufer aus), sondern auch in der Dürftigkeit innerhalb der traditionsgebundenen Zusammenstellung. Wo der Griff in die Geschichte der Kunst unbegrenzte Möglichkeiten böte, das Exquisiteste vom Exquisiten zu bringen, verfällt Phaidon darauf, gleich zwei Bilder von Whistler zu drucken.

An einem Problem hat sich Phaidon versucht, und nicht immer ungeschickt: an den Ausschnitten, die oft eine lehrreiche, zuweilen eine verblüffende Verfremdung bedeuten. So ist zum Beispiel der Ausschnitt aus Lucas Cranachs „Christus am Kreuz“, wo man nichts von Christus, wohl aber Geäst, Himmel und Wolken sieht, ein attraktives Blatt.

Der „Kohlhammer Kunstkalender 1968“ (8,80 DM) ist moderner, da überwiegt jedenfalls das zwanzigste Jahrhundert mit 17 Blättern, da sieht man sogar einen Konstruktivisten wie Sergej Baschlakoff (geboren 1936). Aber auch hier ein Durcheinander: Memling zwischen Gauguin und Kirchner, der Meister der heiligen Veronika (fünfzehntes Jahrhundert) zwischen Marc und Rouault; das kann nicht gewählt sein, um Vielfalt und Antithesen zu demonstrieren.

,,Du Monts Großer Kunstkalender 1968“ (16,80 DM), zwölf großformatige Blätter, bringt zwei Alte Meister als Konzession für Ostern und Weihnachten. Das übrige ist aus unserem Jahrhundert – oder aus dem neunzehnten das, was schon im Sog des zwanzigsten war. Sehr schöne Bilder zum Beispiel von Jawlensky, Kandinsky, Kokoschka, Klee. Ich werde mir den Kalender hinhängen, das übliche Blumenstilleben von Isolde soll mich nicht stören.

Hier und da eine Ausnahme also, aber im großen und ganzen ist die Situation auf dem Kalendermarkt betrüblich. René Drommert