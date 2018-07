Totaler Triumph der Justiz über die „Geißel von Münster“

Von Nina Grunenberg

Münster

Es bleibt der Phantasie überlassen, sich auszumalen, in welchem Stil Richter und Ankläger im Münsteraner Landgericht den totalen Triumph der Justiz feierten, durch den sie selbst sich auf so glänzende Weise gerechtfertigt fühlen dürfen. Dr. Günter Weigands Revisionsantrag gegen seine Verurteilung durch das Landgericht Münster wurde vom vierten Strafsenat des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe in allen Punkten abgewiesen.

Mit anderen Worten: Weigand muß unwiderruflich ins Gefängnis. Von insgesamt zwei Jahren hat er noch 13 Monate Freiheitsstrafe abzubüßen. Elf Monate waren durch Untersuchungshaft und seine Unterbringung im Irrenhaus abgegolten. Hinzu kommen 1100 Mark Geldstrafe, ersatzweise 110 Tage Haft. Hinzu kommen vor allem die Kosten des Verfahrens, die auf über eine Million Mark geschätzt werden. Aber die wird der Steuerzahler tragen müssen. Weigand hat keine Einkünfte – und selbst wenn er welche hätte: „Zehn Leben reichen nicht aus“, zitiert Weigand, „um die Kosten abzuzahlen, selbst bei gutem Verdienst nicht.“

Noch klingen einem die Worte des Münsteraner Staatsanwalts im Ohr: „Der Mann muß weg.“ Nun ist es also vollbracht. Der Apparat blieb siegreich, ein Außenseiter auf der Strecke. Immerhin dauerte es sechs Jahre. Sechs Jahre lang hat der Fall Weigand den Justizbehörden auf der Seele gelegen. Sechs Jahre lang haben sie geduldet, gelitten und sich empört. 120 Tage lang, über mehr als ein Jahr verteilt, haben sie zu Gericht gesessen. Nicht etwa einem Kapitalverbrechen galt dieser Aufwand, sondern Vergehen wie Beleidigung, wissentlich falscher Anschuldigung, Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beamtennötigung und Gewahrsamsbruch.

Auge um Auge, Zahn um Zahn