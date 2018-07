Kinder lesen gern Spannendes. Diese nicht sonderlich verblüffende Tatsache ist in den letzten Jahren durch Untersuchungen der verschiedensten Art so nachdrücklich betont worden, daß Verleger ihr Programm ganz legal darauf gründen können. Weitere Erhebungen ergaben, daß Schulkinder über zehn emsige Fernseher und daß ihre Lieblingsstücke Krimis sind, Krimis für Große, in den Programmen der Fernsehanstalten brav und in fast unleserlich winziger Schrift als „Für Kinder ungeeignet“ bezeichnet.

Kinder, hat man rasch gefolgert, lieben also nicht nur Geschichten, in denen ein Schatz gefunden oder ein Geheimnis enträtselt wird, sondern sie lieben richtige Krimis. Die Frage war nur: Wie unterscheidet sich ein richtiger Krimi (für Kinder) von den Schatz- oder Geheimnis-Kinderbüchern, die es schon in großer Zahl gibt?

Auf jeden Fall begann vor etwa fünf Jahren die Kinderkrimi-Welle. Ellery Queen schrieb für die Kleinen, Alfred Hitchcock stellte Detektivaufgaben, und alles sah wirklich ganz echt aus. Echt wirkte auch, daß jeder krimiproduzierende Verlag eine Serie anlegte und damit seinen Spezialdetektiv kreierte. Beim Arena-Verlag jagte ein strebsamer junger Deutscher mit Hilfe der Polizei Verbrecher, beim Benziger-Verlag taten sich drei edle Winterthurer zur „AG Pinkerton“ zusammen, bei Ensslin löst die charmante Jurastudentin Susanne Langen selbstsicher und anmutig die ungelösten Fälle ihres Anwaltvaters, und im gleichen Verlag ist Bob Moran als um jeden Preis stets siegreicher Verteidiger des Guten eine Mischung zwischen 007 und Mr. Steed.

All diese Romane sind für Kinder ab zehn Janren, und damit beginnt die Kalamität. Denn mit zehn hapert es noch mit dem Kombinieren und der Logik: Alle Fälle müssen daher so simpel und durchsichtig konstruiert werden, daß jedes Kind mithalten kann. Charaktere schrumpfen zu Symbolen, und flackernder Blick, schmutziges Äußeres, rohes Lachen und unfaires Boxen stehen für das Böse schlechthin. Außerdem muß die Story jener anderen Elemente vollkommen entblößt sein, die den Reiz echter Krimis ausmachen: Thrill und Sex mit allem Drum und Dran. Ein paar Titel versuchten, knallhart zu sein. Ergebnis: helle Empörung der Eltern, Verdikt der öffentlichen Büchereien.

Das alles schränkt die Verkaufsbreite natürlich erheblich ein, denn ab zwölf sind die Leser dieser Krimi-Klippschule längst entwachsen. Kleine Auflagen bedingen aber hohe Preise, und für Krimis gibt man keine 9,80 oder 14,60 aus. Also macht man hohe Auflagen, die zwar einen billigen Stückpreis ergeben, sich aber trotzdem nicht rentieren.

Am Kinderkrimi enthüllt sich wieder einmal das Problem der Nahtstellenliteratur: Wird der Krimi zum Kinderkrimi deformiert, so gerät er zwischen die Stühle. Wer alt genug ist, Krimis zu verlangen, der ist schon zu alt für das entschärfte Angebot. Der Schweizer Benziger Verlag hat eine – nicht sehr fernliegende – Lösung angedeutet. Er hat den Queenschen Kinderdetektiv Milo in die Jugendtaschenbuchreihe des Verlages geschoben. In dieser Form geht ja auch der Krimi für Erwachsene am besten. sy