Sie lieb – sie böse

Wenn sie lieb war, aß sie auf, ging sie ins Bett, widersprach sie nicht. Wenn sie lieb war, räumte sie die Bauklötze auf. Wenn sie lieb war, durfte sie nach dem Fahren auf dem Pferd in den Stall reiten. Wenn sie lieb war, streichelte sie, brachte sie den Pferden Zucker. Wenn sie lieb war, war sie leicht, ohne Gewicht. Wenn sie lieb war, fühlte sie sich frisch gewaschen. Wenn sie lieb war, war es langweilig.

Wenn sie böse war, tat sie alles, was sie nicht durfte, weil sie es nicht durfte. Dann konnte sie streiten. Wenn sie böse war, konnte sie beleidigt sein, weil die andern ihr böse waren, daß sie böse war. Wenn sie böse war, zog sie den Hund am Schwanz, lief sie nach dem Füttern in den Schweinestall, wenn die Schweine verdauen und Fett ansetzen sollten, pflückte sie neugepflanzte Blumen. Wenn sie böse war, schmierte sie Rutschiges auf die Treppe. Wenn sie böse war, fuhr sie beim Streicheln des Kopfes den Pferden schnell mit Daumen und Zeigefinger in die Nüstern.

Sie beschmierte ihren Stoffesel mit Marmelade, um ihm davon abzugeben. Sie fand das lieb. Die andern schimpften. Mal lieb, mal böse. Sie war immer dieselbe.

Napoleon

Napoleon kannte sie gut. Bei Tisch wurde oft von ihm erzählt. Napoleon war der auf dem Korken. Steckte auf der Flasche mit dem roten Schnaps. Der Hausherr redete immer laut, wenn er von Napoleon sprach. Er habe Frankreich in die Hand genommen. „Der hat aber große Hände“, dachte sie. „Napoleon war ein Held“, sagte die Hausfrau.