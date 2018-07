Was soll der normale Sterbliche mit Wesen anfangen, die „Nasenhuhn“ und „Nasenschwein“ heißen, die „Eledil“ und „Krokofant“ nicht nur genannt werden, sondern die auch so aussehen. Der gesunde Menschenverstand reagiert so, wie Jürgen Spohn sein jüngstes Bilderbuch „Eledil und Krokofant“ enden läßt:

„Auf einem Dach,

da ist Krach,

und alle Leute werden wach.

Auf einem Bein,

da tanzt ein Schwein;

die Leute rufen: