Inhalt Seite 1 — Liebe zwischen Kacheln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Hamburg

Ich gehe an den beiden roten Laternen vorbei durch den rot beleuchteten Gang. In dem Friseurgeschäft brennt noch Licht. Links im Vorhof ist ein Imbißlokal. Es heißt "Feinschmecker". Die Wände sind holzgetäfelt. Ein Mann läßt eine halbe Bratwurst auf seinem Teller liegen. Drei Frauen kommen herein. Er denkt, die eine könnte dir so passen. Sie merkt das, und die Kellnerin sagt zu dem Mann: "Das sind Touristen."

Er geht auf den "Kontakthof" und fragt ein frierendes Minimädchen: "Hast du zwei Pullover an?"

"Gib mir dreißig Mark und beeil’ dich", sagt sie, "mich friert."

Um den steinernen Pilz in der Mitte des "Kontakthofes" stehen Bücherautomaten. Der Mann steckt zwei Fünfmarkstücke in einen Schlitz und nimmt ein Buch mit dem Titel "Rezepte für Liebesmittel" heraus. "Da geht er", sagt eine der Damen, "und hat zwanzig gespart".

Neben einer Klingel steht ganz klein "Knusperhäuschen", neben der anderen gegenüber "Pigalle". Das Treppenhaus ist gekachelt. Das Mädchen Relly sagt: "Gestern war ein Gast bei mir, der fand das Treppenhaus steril."

Auf die roten Läufer im "Knusperhäuschen" fällt rotes Licht. An den Wänden hängen Farbphotos von Pin-up-Girls. Rechts vom Gang ist ein großer Raum. Drei Mädchen sitzen da an einem roten Tisch, auf dem eine rote Kerze steht. Ein Mann im schwarzen Anzug serviert Grog.