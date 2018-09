Von John Kenneth Galbraith

Qualifizierte Arbeitskräfte sind entscheidend für den Erfolg des Industriesystems. Die erforderliche Ausbildung wird hauptsächlich im staatlichen Sektor der Volkswirtschaft geboten. Im Gegensatz dazu kam das Kapital, das einst der entscheidende Faktor war, hauptsächlich aus dem privaten Bereich. Der Markt für die höchstentwickelte Technologie, die sich am besten zur Planung anbietet, liegt ebenfalls im staatlichen Bereich.

Viele wissenschaftliche und technische Neuerungen kommen vom Staat oder von staatlich geförderten Universitäten und Forschungsstätten, oder sie werden zumindest von diesen Stellen finanziert. Der Staat regelt die Gesamtnachfrage nach den Erzeugnissen des Industriesystems. Und der Staat sorgt – wenn auch auf diskrete und unentschlossene Weise, etwa so, wie ein konservativer Geistlicher eine erotische Statue betrachtet – für die Lohn- und Preisregulierung, ohne die die Preise im Industriesystem nicht stabil wären. Die modern organisierte Volkswirtschaft muß ganz offenbar aus einem verdrehten Entwurf stammen. Wie wäre es sonst zu erklären, daß so vieles in unausweichlicher Weise zu einem System führt, das immer noch unter der Flagge freien Unternehmertums segelt, in Wirklichkeit aber so abhängig von der Regierung ist?

Das Industriesystem ist tatsächlich untrennbar mit dem Staat verbunden. Der ausgereifte Betrieb stellt ganz eindeutig einen Arm des Staates dar. Und der Staat ist in vieler Hinsicht ein Instrument des Industriesystems. Das widerspricht ganz entschieden der gängigen Lehre, die von einer klaren Trennlinie zwischen Staat und Privatwirtschaft ausgeht.

Die Beziehungen zwischen Technostruktur und Staat stellen sich ganz anders dar als die Beziehung zwischen Staat und Unternehmerbetrieben. Dieser Unterschied ist unser Ausgangspunkt.

Vor fünfundsiebzig Jahren sah man es in den Vereinigten Staaten als selbstverständlich an, daß der Großbetrieb der vorherrschende Machtfaktor war. Im Laufe der Zeit nahm die Furcht vor einer Vorherrschaft der Wirtschaft ab und machte der Angst Platz, der Staat könnte dominieren. Einst war das Großunternehmen die gierige Krake. Jetzt wurde es der Staat.

Die Beziehungen zwischen dem Unternehmerbereich und dem Staat waren früher hauptsächlich finanzieller Art. So konnte der Staat durch die Zollsätze dem Unternehmer Schutz vor ausländischen Konkurrenten bieten; er hatte außerdem Lizenzrechte für Eisenbahnen, Kraftstationen und andere kommunale Versorgungseinrichtungen zu vergeben; er besaß Land, Schürfrechte, Wälder und andere natürliche Rohstoffquellen, die sich zur privaten Ausbeutung eigneten; er konnte Steuerfreiheit oder Steuerermäßigungen gewähren; gegen aufsässige Arbeiter konnte er moralische oder auch bewaffnete Unterstützung anbieten.