Von Heinz Kimmerle

Was jenseits der Schranke liegt, die wir Tod nennen, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wohin die gehen, von denen wir sagen, daß sie tot sind. Dieses Nichtwissen bedrängt unser Leben. Aber wissen wir denn, was das ist: Leben?

Die Frage nach dem Tod ist von der Frage nach dem Leben nicht zu trennen. Die eigene Berührung mit dem Nicht-mehr-Sein dessen, was Leben ist, oder, vielleicht stärker noch, das Faktum des Nicht-mehr-Daseins von Menschen, die durch ihr Leben Bezugsgrößen waren für das gesamte eigene Existieren, gibt dem Denken Fragen auf, die an die äußerste Grenze des Erfahrbaren heranführen, die über diese Grenze hinausdrängen und doch nicht über sie hinauszugelangen vermögen.

Freilich, es wäre genauso dogmatisch zu sagen, daß mit dem Tod alles aus ist, daß für den Toten es kein Weiteres mehr gibt, wie es dogmatisch ist, das Nichtwissen über den Tod aufzuheben, sich von irgendwoher eine Antwort zu holen auf die tiefste Frage, die sich im Leben stellt. Zwar wird man sagen können, daß es ein Weiterleben nach dem Tod nicht gibt, denn Leben ist das, was diesseits des Todes ist und dessen tiefste Frage nicht weiter reicht als bis an die Schranke des Todes heran, nicht darüber hinaus. Aber der Gedanke wird darum nicht denkbar, daß mit dem Tod die Ichheit vernichtet sei. Weil das menschliche Ich mehr ist als das Leben, sofern es bis zuletzt offenhält, was ein Leben ist oder sein kann, ist es nicht erlaubt zu sagen, daß dieses Ich durch das Ereignis des Vernichtetwerdens der physischen Existenz, das in den meisten Fällen mehr als zufällig ist, mitvernichtet sei.

Ohne Zweifel gibt es einen wahren Kern des alten magischen Totenkults, der buddhistischen Seelenwanderungslehre oder auch der pseudochristlichen, platonischen Konzeption von der Unsterblichkeit der Einzelseele. Es kommt darauf an zu prüfen, wo diese Vorstellungen den Tod als Frage der Lebenden ernst nehmen und wo sie ins Phantastische oder ins bloß Spekulative ausbrechen.

Die christliche Religion gibt keine eindeutige Antwort auf die Frage nach dem, was weiter ist, wenn der Mensch tot ist. Darin liegt eine große Stärke. Die christliche Kirche erschlägt durch ihre Bestattungspraxis die Fragen, die durch die Berührung mit dem Tod gestellt sind, indem sie Antworten präsentiert. Das bezeugt eine große Schwäche.

Wie können Bibelzitate, ohne ihren Zusammenhang, ohne exakte Auslegung Antwort auf Fragen sein? Sie können die Fragen allenfalls überdecken und so den Fragenden wieder fit machen zu einem Leben, das in der Perfektion seiner äußeren Verrichtungen nichts mehr scheut – als lästig, hinderlich empfindet – als das Fragen.