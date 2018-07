Als Arzt würde man es so ausdrücken: Europäische Automobilmotoren sind in ihrer Mehrzahl Asthmatiker. Sie sind so schmalbrüstig und besitzen so verengte Atemwege, daß sie ihr Benzinluftgemisch hastiger ansaugen müssen als die niedriger drehenden und größervolumigen amerikanischen Motoren.

Hohe Schuldenlasten ließen nach dem Krieg in praktisch allen Ländern der alten Welt Hubraum und Kraftstoff teuer werden. Das Auto wurde zu einer der bequemsten Einnahmequellen für Vater Staat. Diese Art fiskalischer Unersättlichkeit bescherte uns zwar technisch höchst kunstvoll hochgepäppelte kleine Motoren, aber zivilisatorisch gesehen, wurde ein beachtlicher Rückschritt daraus: Stärkere Vergiftung der Atemluft durch die nicht einwandfrei verbrennenden kleinen Schnellläufer, wesentlich stärkere Geräuschbildung und Bedienungserschwerung, denn höher drehende Motoren müssen mehr geschaltet werden. Aber auch in Pflege und Wartung sind die leistungsmäßig so stark ausgebeuteten kleinen Motoren anspruchsvoller.

Leider zeigen sich unsere Autofabriken nicht sehr mutig darin, diesen Problemen auszuweichen. Sie fürchten, daß die Angst ihrer Kunden vor der höheren Steuer größerer Motoren zu Verkaufseinbußen führen würden. Und so lassen sie nichts unversucht, die Literleistungen – PS pro Liter Hubraum – noch höher zu treiben. Daß sie sich dabei von dem doch sehr erstrebenswerten Ziel, echte Schalterleichterungen einzuführen, immer mehr entfernen, scheint sie wenig zu stören. Eine Schaltautomatik, die tatsächlich weitgehend automatisch und wirtschaftlich arbeitet, braucht einen, auch bei niedrigen Drehzahlen, durchzugskräftigen Motor. Diese Eigenschaft kann nur ausreichend hoher Hubraum vermitteln.

Die Autofabriken sollten nicht nur ihre Techniker, sondern auch ihre Verkaufsförderer etwas mehr anspornen. Die verehrte Kundschaft müßte mehr darüber aufgeklärt werden, daß größere Motoren nicht teurer in der Haltung sein müssen als die kleinen. Die Steuer beträgt je 100 ccm Hubraum 14,40 Mark. Wer beispielsweise statt eines Wagens mit einem 1-Liter-Motor einen solchen mit 1,5-Liter-Motor erwerben würde, müßte pro Jahr nur 72 Mark mehr an Steuern bezahlen. Könnte der größere Motor mit Normalkraftstoff statt mit Super betrieben werden – was für das Erzielen der gleichen Leistung ohne weiteres möglich wäre –, käme man bei einer Jahresstrecke von rund 15 000 Kilometer und einem Durchschnittsverbrauch von rund 10 Liter/100 km auf eine Ersparnis von etwas mehr als 100 Mark.

Würde man die gleiche Leistung beibehalten, müßte der Verbrauch nicht ansteigen. Die Hubraumerhöhung würde ferner, da man die Betriebsdrehzahlen etwas reduzieren könnte, zu einer höheren Lebenserwartung des Motors führen. Ein 1,5-Liter-Motor wäre zudem größenmäßig ein Mindestmaß für eine gute Getriebevollautomatik. Höchst willkommene Zugaben wären weiterhin leichtere Entgiftung der Abgase und Senkung des Geräuschpegels. Entsprechend größer könnten auch größere Motoren sein. So hätte ein 2-Liter-Motor mit 2,5 bis 3 Liter Hubraum erst das Maß, das heute aktuell wäre. Mancher Motor in dieser Größenklasse, der mit einer komplizierten Register- und Zweivergaseranlage ausgerüstet wäre, käme bei einem vernünftigen Größensprung mit einem einzigen Vergaser aus, den in der Werkstatt zur Not auch ein Lehrling einstellen könnte.

Leider hat die Angst vor größeren Motoren auch diese Ursachen: Die Produktionsanlagen für die Herstellung von Motoren sind heute so weitgehend automatisiert und deswegen entsprechend anspruchsvoll in den Investitionen, daß sie auf viele Jahre festgelegt sind. Es gibt bei nötigen Änderungen nichts Schwerfälligeres als eine moderne Autofabrik. Immerhin bieten die stark ausgeweiteten Personenwagenprogramme neuerdings bessere Möglichkeiten, sich für ein bestimmtes Modell größere Motoren auszusuchen. Freilich stellen sich die damit verbundenen Vorzüge im Sinne unserer Überlegungen nicht in vollem Umfang ein, da mit den größeren Motorversionen fast immer auch kräftige Leistungserhöhungen verbunden sind, was die Versicherungsprämien erhöht und der notwendigen Vereinfachung des Motors im Wege steht.

Unsere Motoren müssen nicht so groß sein wie jene unter amerikanischen Hauben, wo 3-, 4- und 5-Liter-Motoren das Normalmaß darstellen. Etwas mehr Größe würde unseren PS-Fabriken aber gut bekommen. Der Weg, der dazu führt, läßt keine unüberwindlichen Hindernisse erkennen. Dieter Korp