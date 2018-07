und 13 Milliarden Mark soll der Warenaustausch zwischen der DDR und der Sowjetunion im kommenden Jahr betragen. Das sind rund zehn Prozent mehr als 1967. Eine entsprechende Vereinbarung wurde jetzt in Ostberlin im Rahmen des fünfjährigen Außenhandelsabkommens zwischen Ostberlin und Moskau unterzeichnet, das von 1966 bis 1970 einen Güteraustausch im Wert von insgesamt 60 Milliarden Mark vorsieht.

der Sowjetunion, wird deren Anteil am DDR Außenhandel weiter ansteigen. 1965 betrug er unter Ausschaltung des Interzonenhandels 47 4 Prozent. Von einem Außenhandelsvolumen von 22 35 Milliarden Mark entfielen 10 57 Milliarden auf den "Warenaustausch mit Moskau. Bereits in der ersten Hälfte dieses Jahres ist der sowjetische Anteil weiter gestiegen, nachdem er im Vorjahr leicht zurückgegangen war. Vorausgesetzt, daß sich der DDR Außenhandel in der zweiten Jahreshälfte wie in den ersten sechs Monaten weiter entwickelt, wird der sowjetische Anteil zunehmen, da sich der gesamte Außenhandel nur um 6 4 Prozent ausweitete, der Handel mit der Sowjetunion jedoch um 9 Prozent zunahm. Nach vorläufiger Schätzung wird ihr Anteil 1967 47 5 Prozent betragen.

scher Länder am DDR Außenhandel weiter wachsen, da der Warenaustausch mit einigen Ostblockstaaten überproportional und 13 Milliarden Mark soll der Warenaustausch zwischen der DDR und Mit der Ausweitung des Handels mit 1967 dürfte der Anteil aller sozialistizunahm. So stieg der Handel mit Polen um zehn, mit Ungarn um !9 Prozent. Dementsprechend wird der Warenaustausch mit dem westlichen Ausland, der 1965 noch 12 7Prozent betragen hatte, etwas zurückgehen. Dafür dürften größere Defizite verantwortlich sein, die 1966 vor allem im Handel mit Frankreich aufgetreten sind. Mit diesem Umfang des Westhandels bleibt die DDR erheblich hinter den Zahlen der im Comecon — Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe — zusammengeschlossenen Ostblockländern, zurück. Der Anteil des Westens an den Importen der Comecon Länder betrug 1965 (ohne Interzonenhandel) 21 4 Prozent, an den Exporten 20 6 Prozent.

Knapp die Hälfte des DDR Außenhandels wird also mit der Sowjetunion auf der Grundlage des Fünf Jahres Abkommens abgewickelt, dessen Unterzeichnung im Dezember 1965 von dem Selbstmord des Vorsitzenden der staatlichen Plankommission Dr. Erich Apel, überschattet wurde. Im Westen wurde behauptet, Apel, der wesentlich an den Verhandlungen über das AußenhandelsabkomiTien zwischen der DDR und der Sowjetunion beteiligt war, habe sich durch den Freitod der Unterschrift unter einen Vertrag entziehen wollen, der die DDR einseitig an Moskau binde, während ehe DDR Depressionen als Grund für den geheimnisumwitterten Schritt Apels angab, mb.