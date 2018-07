Von Hanns Grössel

Der Name Roger Grenier war deutschen Lesern bisher unbekannt; wer den Lebenslaut von Albert Camus in Erinnerung hatte, wußte vielleicht, daß Grenier Mitherausgeber des Combat gewesen ist. Zudem haben verschiedene deutsche Rundfunkanstalten Erzählungen aus seinem 1961 erschienenen Band „Le silence“ gesendet, und auf diesem Wege mag dem einen oder anderen zufällig ein kürzerer Text von ihm zu Ohren gekommen sein. Als Romancier stellt ihn jetzt der Propyläen Verlag vor –

Roger Grenier: „Der Winterpalast“ (Originaltitel: „Le Palais d’hiver“), Roman, aus dem Französischen von Gerlinde Quenzer; Propyläen Verlag, Berlin; 278 S., 19,80 DM.

Dieser Roman – es ist Greniers vierter – wurde im vergangenen Jahr mit der „Goldenen Feder“, der Plume d’or, ausgezeichnet, einem damals neugestifteten Literaturpreis, den der Figaro litteraire vergibt und der mit 10 000 Francs dotiert ist. Die Plume d’or ist als Gegenpreis definiert: Sie soll Schriftstellern verliehen werden, die bei der Verteilung der vielen bereits vorhandenen französischen Literaturpreise zu Unrecht übergangen worden sind. „Der Winterpalast“ wird somit als das Buch eines verkannten Autors präsentiert und überdies als das Buch eines Autors klassischer Oberservanz: Greniers Roman, so hat der Kritiker André Billy geäußert, hätte bestimmt auch Flaubert und Maupassant gefallen.

Literaturpreise taugen soviel oder sowenig wie die Autoren, denen sie zuerkannt werden. Als Anpreisung oder gar als begründendes Argument ist Billys Ausspruch deshalb wenig triftig (denn wie Flaubert zu schreiben, wenn man nicht Flaubert ist, bleibt epigonal); auf die Atmosphäre von Greniers Buch gibt er jedoch einen charakterisierenden Hinweis, zumindest auf die Atmosphäre des Provinznestes Chazelles (im Anjou), wo Lydia Lafforgue, die Hauptfigur des Romans, aufwächst.

Ihr Vater, ein wohlhabender Privatmann, widmet sich aristokratischen Hobbys wie Jagd und Hundezucht, sein ausgedehntes Besitztum wird das umhütete Paradies von Lydias sorgloser Jugend. 1899 geboren, erlebt sie während des Ersten Weltkrieges ernsthaftere Flirts mit Fronturlaubern; ihr Selbstgefühl wird geweckt, als ein Gesangslehrer ihr eine ungewöhnlich gute Stimme bescheinigt und eine Ausbildung am Pariser Conservatoire empfiehlt. Doch Lydias Eltern, in großbürgerlichen Vorurteilen gegen künstlerische Berufe befangen, widersetzen sich dem Plan und legen dadurch bei ihr den Grund zu einer trotzigen Verstocktheit dem Leben gegenüber, das ihr – so meint sie lange – die Erfüllung einer Berufung verweigert hat.

Erst als die Familie, verarmt, nach Pau übersiedelt, gerät Lydia in einen Kreis Gleichgestimmter, die bereit sind, ihr trotz dieser Unerfülltheit eine Sonderstellung einzuräumen. Freilich besagt eine derartige Anerkennung wenig; sie wird ihr von Menschen zuteil, die ihrerseits rückgewandt auf überlebte Höhepunkte ihrer Jugend fixiert sind: ein schwindsüchtiger Maler, ein literaturbeflissener Konservator, ein Stadtkapellmeister.