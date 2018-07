München

Seit Semesterbeginn ist die Telephonleitung des AStA der Münchner Universität stärker in Anspruch genommen als bisher. Ausgelöst hat das ein blondes junges Mädchen – was an und das sich so ungewöhnlich nicht ist –, nur in diesem sich ist nicht Sex-Appeal die Ursache, sondern Sex-Verständnis.

Julia von Behr, ihres Zeichens Sozialreferentin des AStA, vermittelt seit Anfang voriger Woche Adressen von Ärzten, die bereit sind, auch unverheirateten Studentinnen Rezepte für Ovulationshemmer auszuschreiben. Die Zahl der Anrufer zeigt, daß die „Pillen-Aktion“ eine offensichtlich sinnvolle Form der Studentenberatung ist. Erstaunlich: Es rufen wesentlich mehr Studenten als Studentinnen an; vielleicht erklärbar: Junge Männer sind meist weniger schüchtern als ihre Freundinnen.

Vorbild der Münchner Aktivität war die Mar- – burger Universität. Dort nämlich begann der Sozialreferent im Mai damit, Adressen von aufgeschlossenen Ärzten an interessierte Studenten weiterzuleiten. Die Münchner lasen davon im „Marburger Semesterspiegel“, unterhielten sich mit ihren Kollegen über Einzelheiten und ergriffen dann die Gelegenheit beim Schopf, als im Sommer die Humanistische Union eine psychohygienische Vortragsreihe an ihrer Universität veranstaltete: Sie baten um Ärzte-Adressen und bekamen sie. Es wurden ihnen drei Ärzte genannt, bei denen der AStA zunächst schriftlich anfragte, ob es ihnen auch wirklich recht wäre, wenn man ihre Namen auf Anfrage nenne. Die Herren gaben ihr Einverständnis, fünf weitere Adressen erhielt der AStA gewissermaßen unter der Hand.

Referentin Behr sieht sich nunmehr einigem Für und Wider ausgesetzt – meist wird es mündlich artikuliert, ein Professor jedoch äußerte sich schriftlich und ließ Fräulein von Behr seine „Bewunderung für ihre mutige Aktion“ wissen. Ein Student (der theologischen Fakultät) hingegen will, so munkeln seine Kommilitonen, einen bösen Brief aufsetzen.

Über jeden Zweifel erhaben ist die Diskretion, mit der die Adressen-Vermittlung vor sich geht: Niemand wird nach seinem Namen oder seinem Alter gefragt. Cornelia Jacobsen