Erwachsene Wanderratten wurden in Einzelkäfigen darauf gedrillt, sich ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen. Zwar mußten sie nichts weiter tun, als einen Hebel nach unten zu drücken, dafür war aber auch die Entlohnung drücken, ein einziges Weizenkörnchen.

So ausgebildete Tiere setzte der englische Zoologe Dr. Oldfield-Box zu dritt gemeinsam in einen Käfig, der wohlbedachterweise nur einen Futterhebel besaß. Zunächst bedienten sich alle drei Ratten ziemlich gleichmäßig und abwechselnd. Aber schon sehr bald zeichnete sich eine Spezialisierung ab: Ein Tier trat fortwährend den Hebel, arbeitete also schwer, und die anderen beiden fraßen ihm das meiste Futter vor der Nase weg. In über hundert ähnlichen Experimenten zeigte sich immer wieder: Die Gesellschaft teilte sich in einen Arbeiter und zwei Esser!

Merkwürdig hierbei war, daß sich die Klasseneinteilung stets ohne Kampf, ja sogar ohne Drohen und Imponieren gleichsam wie von selbst vollzog. Was also entscheidet über die soziale Stellung jedes einzelnen Tieres?

Im Psychologischen Institut der Universität Sheffield setzte der Gelehrte schwere Ratten gegen leichte, große gegen kleine, alte gegen junge, Männchen gegen Weibchen. In keinem Fall ließ sich vorhersagen, wer Arbeiter und wer Esser werden würde. Die klassischen Aspekte der Sozialtheorie, Rangordnung, Dominanz gegen Unterwerfung und Zusammenarbeit, versagten alle.

Auch wenn neue Gruppen gebildet wurden, die entweder nur aus erprobten Arbeitern oder nur aus Essern bestanden, entwickelte sich sofort eine neue Hierarchie. Von drei ehemaligen Arbeitern wurden zwei zu Essern, während sie den dritten für sich schuften ließen. Aber sobald sie in ihre ursprüngliche Gruppe zurückversetzt wurden, nahmen sie gleich wieder ihre alte Stellung als Arbeiter ein. Ja, auch wenn Dr. Oldfield-Box eine Dreiergruppe trennte, die Tiere wochenlang das Erlebte vergessen ließ und erst dann wieder in alter Weise zusammenfügte, übernahm jede Ratte sofort wieder ihre frühere Stellung. Um eine Zufallsverteilung kann es sich also auch nicht handeln.

Es gibt also ganz offensichtlich eine Gesellschaftsordnung, die nicht durch Unterdrückung des Schwächeren durch den Stärkeren, nicht durch Überlegenheit und skrupelloses Ausnutzen derselben gekennzeichnet ist – und diese existiert ausgerechnet bei Ratten! Um so interessanter sind die für uns Menschen so ungewohnten sozialen Kräfte, die hier am Werke sind. Leider konnte Dr. Oldfield-Box darüber noch keine Klarheit gewinnen. Immerhin gibt es Anzeichen dafür, daß alle jene Tiere, die sich zu Anfang während des Trainings in den Einzelkäfigen am aktivsten und am intelligentesten zeigten, zum Arbeiter prädestiniert sind. Lutz Nicolai