Zusammengestellt von Erhard Kortmann

Gewußt wie

Von Wolfram Siebeck

Ein englischer Schuljunge, dem in der Aufklärungsstunde der sexuelle Akt im Farbfilm gezeigt wurde, beschwerte sich hinterher: „Warum erklären die mir eigentlich, wie man Babys macht. Ich will nur wissen, wie man ein Flugzeug baut.“

*

„Oh – unsere Kinder sind aufgeklärt“, sagt das Ehepaar K. beruhigend, als ich etwas hastig „Das galante Werk“ des Marquis von Bayros zuklappe. Andreas und Heike kommen gute Nacht sagen. Andreas im himmelblauen Schlafanzug mit aufgedruckten Supermännern. Heike im bodenlangen Hemd. Allerliebst. Bei den Worten seiner Mutter macht Andreas ein verdrießliches Gesicht: „Aufgeklärt! Wenn ihr das Märchen vom Geschlechtsakt und dem ganzen Drum und Dran meint... das habt ihr doch bloß erfunden, um zu vertuschen, woher die Babys wirklich kommen.“ Er lacht unsicher. „Aber so dumm sind wir nicht!“ Trotzig sieht er seiner Mutter in die Augen. „Wenn ihr es auch nicht zugeben wollt, die Babys bringt der Storch!“ Beifallheischend dreht er sich nach seiner Schwester um. Die nimmt den Daumen aus dem Mund und bestätigt: „Babys bingt der Torch!“ Während die Eltern sich verblüfft ansehen, redet Andreas weiter: „Was soll das alberne Gerede von Fötus und Schwangerschaft; das könnt ihr der Oma erzählen! Warum sagt ihr nicht die Wahrheit? Bei uns im Kindergarten wimmelt es von Gerüchten, Vermutungen und Halbwahrheiten. Ihr wundert euch, wenn wir keinen Spinat mehr mögen, im Traum weinen und bettnässen ...“ (seine Schwester blickt verlegen zu Boden) „... aber lieber habt ihr neurotische Kinder, als daß ihr offen erklärt, was es mit dem Storch auf sich hat.“

„Aber ... aber ...“, Herr K. sucht nach passenden Worten, „die Babys bringt wirklich nicht der Storch!“ Andreas stampft wütend mit dem nackten Füßchen auf. „Legt ihr nun Zucker auf die Fensterbank oder nicht? Seid doch nicht so feige – klärt uns auf, bevor es zu spät ist!“ Und ohne auf den Gute-Nacht-Kuß der Eltern zu warten, verläßt er, gefolgt von seiner Schwester, das Zimmer. Da greift Herr K. zur Pistole an der Wand, lädt sie mit einer Handvoll Antibaby-Pillen und setzt sich die Waffe an die Schläfe. „Ich habe versagt“, stöhnt er und drückt ab. Doch die Pistole versagt auch.