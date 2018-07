Wer sehen will, sieht es ihnen an: Vom Scheitel bis zur Sohle wirken sie gepflegter, die Deutschen; und sie sind es auch. Denn sie tun mehr dafür, und zwar um so viel mehr, als sie früher nur wenig oder gar nichts dafür getan haben, außer sich mit guter Kernseife zu waschen.

Kurz, auch in der Flaute reicht das Geld noch fürs Gepflegtsein. Statistisch sieht das so aus: Jeder Mann und jede Frau wendet pro Jahr 42 Mark für das gepflegte Äußere auf. Das sind im Monat drei Mark und fünfzig Pfennige. Das erscheint wenig? Nein, es ist viel, wenn man die Relativität kennt.

Die Industrie der Cremes, Pasten und Duftwässer, der Parfüms, Lippenstifte, Nagellacke und Haarwässer, der Puder, Rasierwässer, Hautcremes, aber auch der Öle, der Lidstifte, Haarentferner, Mundpflegemittel und natürlich der Toiletten-Essige, nicht zuletzt der Badesalze und Wimperntuschen, der Riechblätter und Riechkissen sowie der Gesichtspackungen, diese Industrie also ist der Meinung, die Deutschen gäben noch zuwenig für die Schönheit aus. Wie könnte es auch anders sein? Welcher Industriemanager darf schon mit seinem Resultat unterm Strich zufrieden sein?

Dennoch, die Bundesbürger greifen heute, gegenüber 1960, doppelt so tief ins Portemonnaie für Tuben, Töpfe und Sprays. Damals, 1960, waren es noch knapp 20 Mark gegenüber 42 Mark heute. Dementsprechend stieg der Produktionsindex der rund 130 Firmen der Branche in den letzten sieben bis acht Jahren. Er schnellte zwischen 1960 und 1966 von 100 auf genau 200,6 nach oben. In diesem Jahr dürfte die Zahl wahrscheinlich 210 Punkte erreichen.

Die Rezession hat also Hersteller und Händler der „eleganten Branche“ so gut wie ungeschoren gelassen. Wer die Minuszahlen anderer Industrie- und Wirtschaftszweige kennt, könnte konstatieren: Das Gewerbe der schönen Düfte weiß überhaupt nicht, was eine Flaute ist. Es ist nicht übertrieben, die Kosmetik-Industrie heute zu den Wachstumsindustrien zu rechnen.

Der entscheidende Durchbruch auf einen größeren Markt gelang ihr ohnehin erst vor zwei Jahren. Bis zum Jahre 1965 waren die Produktions- und Verkaufszahlen seit 1960 zwar kontinuierlich, aber langsam geklettert. Als dann 1964 die Einkommen stärker nach oben drängten, die Garagen voller Autos, die Wohnungen voller Möbel standen und die Kleiderschränke gut ausgefüllt waren, folgten die Menschen bei uns in Stadt und Land dem Lockruf der Zauberer von Schönheit in Tuben und Töpfen. Schnell ließen sie sich Körperpflege oder Kosmetik mehr kosten. Sie gaben nicht fast 20 Prozent mehr als im Jahr zuvor, nämlich 37 Mark für Kosmetika aus. Die Hersteller erhöhten ihre Produktion von 1964 auf 1965 gleich um über ein Fünftel oder 21,9 Prozent.

Und im Jahre der beginnenden Flaute, 1966 also, feierten sie Triumphe, die nicht einmal mehr die chemische Industrie feiern durfte. Für die Kosmetik betrug das Plus von 1966 immerhin noch 11,3 Prozent. Im Flautejahr 1967 werden die „Kosmetiker“ ihr Wachstumstempo wahrscheinlich nochmal um neun bis zehn Prozent verbessern und alle anderen Branchen im Wachstum hinter sich lassen. In den Büchern für die ersten sechs Monate steht bereits die Zahl 8,6 Prozent als Plus eingetragen.