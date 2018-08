Noch immer besteht Unklarheit darüber, wann Umzugskosten steuerlich abzugsfähig sind. Das Finanzgericht Hannover hat nunmehr klargestellt (IV 198/66 in EFG 1967 S. 496), daß Umzugskosten vorbereitende Betriebsausgaben sind, wenn der Wohnsitzwechsel ausschließlich aus beruflichen Gründen vorgenommen wird.

Bei Freiberuflern sind alle Aufwendungen, die durch die Ausübung des freien Berufs veranlaßt sind, Betriebsausgaben. Dazu gehören nach ständiger Rechtsprechung auch vorbereitende Aufwendungen, die im Hinblick auf die Aufnahme der Tätigkeit gemacht werden, selbst wenn damit eine neue Einkunftsquelle erst erschlossen wird.

Persönliche Gründe für den Umzug können auch nicht deshalb angenommen werden, weil der Steuerpflichtige durch die Erweiterung seiner Berufstätigkeit an einem anderen Ort persönliche Vorteile durch höheres Einkommen erzielt. Wenn also ein Angestellter sich an einem anderen Ort als Freiberufler betätigen will, zum Beispiel ein bisher angestellter Assistenzarzt als selbständiger Arzt, liegen darin nicht nur persönliche Motive, sondern vorwiegend wirtschaftliche und berufliche Ziele. Mithin sind Umzugskosten auch dann als Betriebsausgaben anzuerkennen, wenn der ausschließlich beruflich veranlaßte Umzug mit einem Übergang in eine andere Lebensstellung verbunden ist. Manfred Mielke