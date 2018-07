Inhalt Seite 1 — Unter Wölfen Seite 2 Auf einer Seite lesen

einer wollte Anastasia in seiner Nähe dulden. Alle jagten sie davon, und es schien so, als solle die Außenseiterin aus der Gesellschaft vollsolle ausgestoßen werden. Da kam sie auf die Idee, sich für andere nützlich zu machen. Vom selben Tage an wurde sie wieder ein respektiertes Mitglied der Gemeinschaft. Das Bemerkenswerte an dieser Geschichte: Anastasia war kein Mensch, sondern eine Wölfin, die im Rudel lebte.

Zehn Tiere umfaßte das Rudel, das Dr. George B. Rabb in einem 8000 Quadratmeter großen Freigehege des Chikagoer Brookfield-Zoos mehrere Jahre lang beobachtete. Im Gegensatz zu vielen anderen Tiergemeinschaften hatte das Wolfsrudel zwei „Chefs“. An der Spitze aller männlichen Tiere stand ein starker Rüde, während sich die Weibchen sozusagen selbst verwalteten und einer Wölfin gehorchten. Merkwürdigerweise bildeten aber beide „Chefs“ kein Herrscherehepaar. Zwar umwarb Romulus gelegentlich die Amazone, fand aber nie Gegenliebe, da diese einen rangniederen Wolf mit „seriösem Charakter“ bevorzugte, wie sich der Forscher ausdrückt.

Indessen verhielt sich die Chefin nicht viel besser als Romulus, der die rangniederen Rüden tyrannisierte. Durch Schläge mit dem Hinterbein und Überrennen (nicht durch Biß!) hatte sie die anderen Angehörigen ihres Geschlechts schließlich so unter der Knute, daß sie ihr schon auf bloßes Anblicken hin parierten.

Die Reaktionen der Tiere waren so verschieden wie ihre Charaktere. Im Rudel gab es einen Clown. Wenn er von Romulus strafend angeschaut wurde, tat er so, als hätte er es gar nicht bemerkt und spielte mit einem Holzstück oder mit anderen Gegenständen. Das Verbotene unterließ er auf diese Weise so ganz nebenbei. Und wenn er nachts den Mond anheulte, klang es nach Ansicht von Dr. Rabb wie die Parodie auf das Heulen des Leitwolfs.

Als Unterste in der Gesellschaftsordnung rangierten Anastasia und der Wolf Lobo. In den freilebenden Rudeln Nordkanadas und Alaskas kann es vorkommen, daß diese Parias davongejagt oder gar getötet werden. Anastasia aber verstand es, diese kritische Situation geschickt zu umspielen. Eines Tages begann sie, sich bei den drei ranghöheren Wölfinnen, die Junge hatten, als Kindermädchen zu betätigen. Sie umsorgte die Kleinen, spielte mit ihnen und paßte auf, daß sie beim Rudel blieben. Fortan galt Anastasia als vollwertiges Mitglied der Gemeinschaft.

Lobo schaffte dasselbe mit einem billigeren Trick. Immer, wenn ihn ein anderer Wolf anrempeln wollte, humpelte er geradezu herzerweichend, als hätte er sich ein Bein gebrochen. Kaum aber war sein Peiniger fort, trabte er elegant davon. Verblüffend war nur, daß Lobo seine Kumpane immer wieder mit der gleichen mitleidheischenden Verstellung täuschen und gnädig stimmen konnte.

Bislang glaubten viele Zoologen, Wölfe wären viel zu wild, um je Gefährten des Menschen werden zu können. Diese Ansicht klingt bei dem Vorfahren unserer treu-anhänglichen Hunde (Hunde stammen nur vom Wolf ab, nicht vom Schakal) nicht recht überzeugend.