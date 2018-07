Inhalt Seite 1 — Wie steht es in Wall Street? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Kursrückgänge an der New Yorker Börse haben in aller Welt Beunruhigung ausgelöst. DIE ZEIT fragte die Repräsentanten zweier großer amerikanischer Broker-Firmen, wie sie die weitere Entwicklung der amerikanischen Aktien beurteilen. Für das Bankhaus Merril Lynch antwortete Hercules Dantos, für das Bankhaus Bache & Co. Frederic Weymar.

Frage: Wie erklären Sie sich die starken Kursrückgänge in Wall Street?

Dantos: Es gibt mehrere Gründe hierfür:

Der Beschluß einer von Präsident Johnson vorgeschlagenen Zusatzsteuer,

Die Kredit-Verknappung,

Die erwartete Abwertung des Pfund Sterling,

Druck auf die Gewinnspannen für die größeren Gesellschaften wegen höherer Arbeitskosten.

Weymar: Durch die starke Anspannung des Geldmarktes sind höhere Renditen in Staats- und Industrieanleihen zu erzielen. In der Wirtschaft herrscht Unsicherheit wegen der Steuerfrage und unter dem Anlegerpublikum Nervosität wegen der langsamen Geldentwertung. Die technische Lage der Börse ist zur Zeit labil, da die bei Kursrückgängen sonst üblichen technischen Reaktionen nach oben nicht zum Zuge kamen.

Frage: Der Dow-Jones-Index für Industrie-Aktien liegt um fast 10 Prozent unter seinem Jahreshöchststand. Erwarten Sie einen weiteren Rückgang? Und wo sehen Sie eine „Auffanglinie“?

Dantos: Der Dow-Jones-Index könnte noch etwas weiter fallen, doch glaube ich, daß der tiefste Stand bei 820 bis 840 erreicht sein dürfte. Meiner Meinung nach ist der Markt bereit für eine bedeutende Aufwärtsbewegung.