Von Walter Hinderer

Die Goethe-Biographie von Richard Friedenthal gehört zu den eindrucksvollsten Sachbuchereignissen der letzten Jahre: Mit souveräner Materialkenntnis, überraschenden Ein- und Ausblicken, mit an Thomas Mann trainierter Ironie wurde hier der bürgerliche, sagen wir profane Lebenslauf eines zum nationalen Denkmal hinaufstilisierten Genies gewissermaßen wie am ersten Tage nacherzählt.

Wer dergestalt amüsant und geschickt das Zeitgeschichtliche hineinzutragen wußte ins Biographische, welchen darstellerischen Witz würde ein solcher Autor erst entzünden, wenn Weltgeschichte sich selbst im Biographischen modellhaft-symptomatisch rekapituliert – wie eben im Falle Martin Luthers –

Richard Friedenthal: „Luther – Sein Leben und seine Zeit“; R. Piper & Co. Verlag, München; 681 S., Abb., 28,– DM.

Was für ein Mensch, welche grandiose Verkörperung von Ideen und Geschichte! Albrecht Dürer nannte ihn einen „gottgeistlichen Menschen“, Herder gar den „Lehrer der deutschen Nation“, für Nietzsche dagegen war er ein „auf den Raum seiner Nagelschuhe beschränkter Bauer“. Ob man ihn nun einen „deutschen Catilina“ oder einen „barbarischen Schriftsteller“ schilt, ihn als „Zunge“ (Friedell) oder „Sprecher seines Jahrhunderts“ (Friedenthal) preist, solche widerspruchsvollen Äußerungen weisen doch nur auf einen an Paradoxa überreichen Gegenstand zurück. Und in der Tat: Luther war gütig und brutal, bescheiden und hoffärtig, schlicht bis zur Naivität und aufbrausend bis zur Dämonie, einfach bis ins Beschränkte und kompliziert bis ins Geniale; amusisch und doch von hoher Musikalität, undichterisch und doch von überwältigender Sprachkraft; unhistorisch und doch ein Eckpfeiler der Geschichte, apolitisch und doch ein Steinwurf ins Meer der Politik, unsozial und doch ein Motor sozialer Ideen: auf der einen Seite Traditionalist, auf der anderen Viadukt zur Modernität – hier Mittelalter und dort schon Neuzeit.

Der Stoff ist gewaltig. Richard Friedenthal gliedert ihn in drei große Phasen und diese wiederum in einzelne Kapitel, welche wie schon in der Goethe-Biographie entscheidende Lebens- und Zeitstadien vorführen wollen. Diesmal allerdings überwiegen die referierenden, nur berichtenden Passagen und kommen die rein szenischen zu kurz. Der Autor bewahrt Abstand von seinem Gegenstand, zeigt höchstens im Relief, wovon man eine Plastik erwartete. Er staut Stoffmassen, arbeitet mit retardierenden Elementen, allerdings wie ein Epiker, dem man anmerkt, daß er eigentlich ein Drama hat schreiben wollen.

Trotzdem ist das neue Werk von Richard Friedenthal keineswegs mißlungen. Es wird als imponierende Leistung eines erstaunlich gebildeten und belesenen Außenseiters neben den Werten und Arbeiten von Köstlin, Berger, Ritter, Bornkamm, Köhler, Peuckert, Schwiebert, Zahrnt und anderen genannt werden. Doch wer von diesem Buch geistige Spannung, zu Diskussionen herausfordernde neue Perspektiven erhofft, wird enttäuscht. Wittenberg ist offensichtlich nicht Weimar. Zwar wird der Stoff oft in gewohnter Manier schmackhaft zubereitet (zuweilen fehlt allerdings die Würze) und das Material geschickt arrangiert, aber trotzdem will sich diesmal der Beifall nicht so recht rühren.