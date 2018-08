Von Hildegard Krahé

Amerika ist nicht nur ein Land, das sich die Zukunft im Weltraum erobern will, es ist auch ein Land, das bemüht ist, sich eine Vergangenheit zu schaffen. Nirgendwo wird das deutlicher als in dem steten Anwachsen der Flut von Volks- und Kunstmärchen sowie Phantasiegeschichten innerhalb der Kinderbuchproduktion der letzten Jahre.

Die Märchen der Gebrüder Grimm wurden zwar durch die von Cruikshank illustrierte englische Übersetzung schon frühzeitig bekannt, ein großer Teil der Bevölkerung betrachtete sie aber immer mit Skepsis, die sich durch die Geschehnisse vor und während des Zweiten Weltkriegs zu tiefem Mißtrauen auswuchs und zu merkwürdigen Rückschlüssen auf den deutschen Volkscharakter führte. Ohne diesen Hintergedanken und mehr des Wortspiels wegen hört sich das beim Nonsense-Poeten Odgen Nash, frei übersetzt, ungefähr so an: „Die deutschen Kinder ziehn vorbei, / den Kopf voller Märchen und Tandaradei. / Voll Hexen sind die Bücher, die sie lesen; / durch ihre Lieder schweben Engelwesen. / Dies Durcheinander dünkt mich schlimm: / Die Lieder zeugen von Anmut, die Märchen von Grimm.“

Inzwischen werden sowohl die Grimmschen als auch die grimmigen Aspekte in ihrer Bedeutung für die kindliche Phantasie richtig eingeschätzt, und der große Nachholbedarf an einheimischen Fabelwesen ist längst durch die malenden oder schriftstellernden Emigranten oder Nachkommen der Einwanderer ausgeglichen.

Zum Beispiel auch von Maurice Sendak, dem wohl originellsten und bedeutendsten der phantastischen Buchkünstler. 1928 in Brooklyn geboren, wuchs er als drittes Kind polnischer Einwanderer auf; Märchen und Geschichten, Zeichnen und Büchermachen beschäftigten ihn in den durch seine vielen Krankheiten zahlreichen Stunden des Alleinseins. Aus dem passiven Zuschauenmüssen beim Spiel der Geschwister und Nachbarkinder wurde ein aktives Beobachten, das sich in unzähligen Skizzenbüchern niederschlug und die Grundlage zu seinem späteren Schaffen bildete. Doch bis aus dem kindlichen Zeitvertreib ein Lebensberuf wurde, hatte Sendak einige Umwege zu gehen; für lange Zeit mußte er sich nach seinem Kunststudium als Schaufensterdekorateur durchschlagen. Dann war es allerdings gleich das erste von ihm illustrierte Kinderbuch, das ihn 1951 bekanntmachte, und das zweite war bereits ein genialer Wurf, einer von den vielen, die Sendak im Laufe der Jahre gelungen sind.

„A hole is to dig“ wirkte in jeder Beziehung revolutionierend. Eine derartige Ansammlung von tanzenden, lärmenden, tobenden Kindern hatte es im amerikanischen Bilderbuch nie zuvor gegeben. Hier wurden die Kinder mit der Nase auf die Unabhängigkeit und Freiheit des Kindseins gestoßen; das mußte bei den strengen Verfechtern einer moralverkündenden Kinderliteratur eine ähnliche Reaktion auslösen wie anfänglich bei uns Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“. Die Erklärung der Autorin Ruth Krauss: „Ein Gesicht ist zum Gesichtermachen da“, stieß einschließlich der suggestiven Grimassenvorschläge Sendaks auf heftigen Widerstand. „Ich wünsche nicht, daß meine Kinder Grimassen schneiden“, hieß es in einer ablehnenden Zuschrift; die positiven Stimmen aber waren in der Überzahl. Eine neue Anschauung, das Wesen des Kindes im Bilderbuch zu erfassen, brach sich damit Bahn und erlebte in „The Moon Jumpers“, „Pierre“, „The big green book“ und „Hector Protector“ weitere Steigerungen und in „Where the wild things are“ einen aufsehenerregenden Höhepunkt.

Sechzig Bücher hat Maurice Sendak illustriert, und zu einem Dutzend von ihnen hat er den Text in Heim und Prosa selbst geschrieben. Bei den Kindern hat er sich am beliebtesten gemacht mit seinem kühn und furchtlos die „wild things“ überwindenden Max und mit anderen Gestalten, die Sendak dem Kinderalltag abgeschaut und in eine vierte Dimension versetzt hat.