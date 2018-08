Das Pfund ist um 14,3 Prozent billiger geworden. Für ein Pfund Sterling erhalten die Engländer in Zukunft nur noch 2,40 statt 2,80 Dollar. Deutsche Kaufleute und Touristen, die ihre Mark umtauschen wollen, brauchen jetzt nur noch 9,60 Mark statt wie bisher 11,20 Mark für ein Pfund zu zahlen.

Zweck der britischen Abwertung ist es, den Export der englischen Wirtschaft zu erleichtern. Die Abwertung des Pfundes entspricht einer Preissenkung für alle englischen Ausfuhrgüter um 14,3 Prozent. Auf der anderen Seite werden alle Einfuhren nach Großbritannien durch die Abwertung verteuert, ausgenommen aus den Ländern, die der englischen Abwertung gefolgt sind. Da Zölle und Kaufsteuer in England prozentual vom Wert der eingeführten Waren erhoben wird, verteuern sich die Importe nicht nur um fast 17 Prozent, sondern auch entspechend den damit automatisch steigenden Abgaben. Im vergangenen Jahr mußte Großbritannien bei Ausfuhren für 5,23 Milliarden und Einfuhren für 5,95 Milliarden ein Defizit von 718 Millionen Pfund hinnehmen.

Um zu höheren Deviseneinnahmen zu kommen, muß England aber das Volumen seiner Ausfuhren so erhöhen, daß die Verluste durch die Abwertung mehr als ausgeglichen werden. Auf der anderen Seite müßten die höheren Preise den Briten die Freude an ausländischen Gütern so stark vergällen, daß die Einfuhren merklich zurückgehen.

England ist aber im starken Maß vom Import abhängig. Allein auf Nahrungs- und Genußmittel entfiel im vergangenen Jahr mit über 1,7 Milliarden Pfund fast ein Drittel der Importe. Für Rohstoffe und Halbwaren mußten weitere 2,5 Milliarden Pfund gezahlt werden. Höhere Preise für diese Güter verteuern die inländische Produktion und die Lebenshaltung. Lohnforderungen der Gewerkschaften und damit steigende Kosten der Industrie könnten die Folge sein.

Zunächst wird die Wettbewerbssituation für die deutsche Industrie aber auf all den Märkten schlechter, wo sie mit den Angeboten der englischen Wirtschaft konkurriert. Das trifft vor allem den Maschinenbau, die Chemie und die Werftindustrie. Die Länder, die abgewertet haben, kauften 1966 deutsche Waren für 8,3 Milliarden Mark.

Aber nicht nur auf diesen Märkten, sondern auch in Drittländern, vor allem in Skandinavien und im Osthandel, wo englische und deutsche Exporteure seit langem im scharfen Wettbewerb liegen, wird es die deutsche Industrie schwerer haben, sich gegen die plötzlich stark verbilligten britischen Angebote zu behaupten.

Wenig berührt von der Abwertung werden solche Firmen in der Bundesrepublik, die auf dem Weltmarkt keine englischen Konkurrenten haben. So wird beispielsweise der Volkswagenexport in der USA überhaupt nicht beeinträchtigt. Englische Firmen bieten in den USA keinen vergleichbaren Wagen an.

Englische Touristen, die nur 50 Pfund mit ins Ausland nehmen dürfen, müssen den Gürtel jetzt noch enger schnallen. Ihre Reisekasse hat jenseits der Grenze seit vergangenem Sonntag nur noch einen Wert von 43 Pfund. Erheblich billiger lebt dagegen der deutsche Tourist in London. Eisenbahnfahrkarten, Hotelzimmer und Frühstück sind 14 Prozent billiger geworden. Billigere Reiseländer wurden auch Spanien, Dänemark, Irland und Israel. Michael Jungblut