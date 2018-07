Von Ursula Schülke

Zieh Dein Hemd aus!“, keucht er und stürzt wie gejagt zur Staffelei. Die Gefährtin, eben noch leidenschaftlich nach Umarmung strebend, erstarrt gehorsam zum Modell, während er mit zusammengepreßten Lippen, flackernden Augen und wuchtigen, wie von Dämonen diktierten Handbewegungen in spannungsgeladener Stille das Kunstwerk entstehen läßt.

So geht das – im Kino, in fast allen Filmen, die vorgeben, Schicksale großer Meister wiederzugeben, und den Zuschauer die Gewißheit mit nach Hause nehmen lassen, daß sich das Dasein von Malern zwischen zwei Flachsbereichen abspielt: Leinwand, die er bemalt, und Leinwand, auf der er schläft oder eben nicht. Aber auch das weiß man dann; Für die eine so willkommen wie für die andere ist das Modell. Oder sollte man sagen: war das Modell? Wer malt heute noch weibliche Akte?

Die Kunststudenten tun es. Heute wie einst gehört das Aktzeichnen zum Pensum der Kunstakademien, selbst Schüler der Klassen für Baukunst müssen sich dieser Übung unterziehen, und heute wie einst braucht man dazu Modelle, Frauen, die die Courage haben, sich, jeglicher Hüllen entblößt, fremden Blicken preiszugeben, dazu physische Kraft und die Fähigkeit, eine gewisse Zeit lang konzentriert in der gleichen Haltung zu stehen, zu sitzen oder zu liegen.

Man muß lange suchen, bis man jemanden findet, der bereit ist, diese Tätigkeit als einen Beruf anzuerkennen, und unter den Frauen, die ihn ausüben, ist kaum eine, die sich ohne Scheu zu diesem Beruf bekennt. Daß er eine Tradition hat, die so alt ist wie die Kunst selbst und mit Striptease so wenig Ähnlichkeit hat wie Peter Frankenfeld mit dem Fernsehpfarrer – wer macht sich darüber schon Gedanken? Film und Roman haben ihre Schuldigkeit getan; man weiß, was für eine Sorte Mensch sich für „so was“ hergibt, und nicht wenige Zeitgenossen dürften es für einen mäßigen Witz halten, wenn man erzählte, daß eine solche Frau in diesem Jahr ihr zwanzigjähriges Dienstjubiläum gefeiert hat.

Es war nicht einfach, mit ihr ins Gespräch zu kommen, denn; „Den Vormittag über stehe ich in den Klassen, den Nachmittag auch, mittags hole ich die Kinder von der Schule ab, nach fünf mache ich mit dem Ältesten. Schularbeiten, und um sechs kommt mein Mann nach Hause, da muß ich kochen ...“

Gerda S. ist 34 Jahre alt. Sie war also vierzehn, als sie zum erstenmal in die Akademie ging?