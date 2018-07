Von Erwin Lausch

Alles, was wir in der modernen Biologie erfahren, kann von eminent praktischer Bedeutung für die menschliche Gesellschaft werden.“

Dem einen Buch widmete Professor Adolf Butenandt diesen Satz in einem Geleitwort. Im anderen Buch steht Butenandts Spruch als Zitat im verlagseigenen Vorwort. Die Sentenz des Nobelpreisträgers und Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft ist ungefähr das einzige gemeinsame zweier neuer Bücher, die sich mit dem gleichen Thema befassen, mit Biologie:

Hans Joachim Bogen: „Knaurs Buch der modernen Biologie“; Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München-Zürich; 336 S., 228 Abb., 19,80 DM

Günter Vogel und Hartmut Angermann: „dtv-Atlas zur Biologie – Tafeln und Texte, Band 1“; Deutscher Taschenbuch Verlag, München; 293 S., davon 127 Abbildungsseiten, 6,80 DM.

Beide Bücher behandeln tatsächlich Biologie, doch unter verschiedenen Aspekten und auf sehr verschiedene Weise.

Bogen gibt die Grundlagen zu tieferem Verständnis biologischer Entwicklungslinien, die laufend Schlagzeilen machen und die Rundtisch-Experten teils hoffnungsfreudig, teils ängstlich in die Zukunft blicken lassen. Der Direktor des Botanischen Instituts an der Technischen Hochschule Braunschweig erläutert Hintergründe, Bedeutung und Problematik der heute aufregendsten biologischen Forschungsrichtungen, von denen über 30jährige und auch die meisten jüngeren, fürchte ich, wenig oder nichts in der Schule gehört haben.