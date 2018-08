Dieses und 149 andere alte und neue Kinderlieder sind enthalten in einem Band, dem zu Ehren man das gute alte Wort „Hausbuch“ hervorkramen möchte: „Das Liederkarussell“, herausgegeben von Juliane Metzger, musikalisch besorgt von Karl Heinz Taubert, Buchschmuck von Eva Johanna Rubin; Annette Betz Verlag, München; 151 S., 29,80 DM. Vom Kanon „Wachet auf“ bis zu „Winter ade“ sind hier, nach Tages- und Jahreszeiten geordnet, die Texte und Noten aller, oder doch fast aller Lieder versammelt, die im Laufe eines Kinderdarseins gesungen, gekräht oder auch (das zu schätzen vermögen nur Eltern und Großmütter) aus einer Ohren und Nerven strapazierenden Blockflöte herausgeblasen werden. Das Buch, dessen Verse und Melodien man zur Not auch anderswo nachschlagen könnte, besticht durch seine Ausstattung und Aufmachung, die genau die richtige Mitte zwischen Luxus und gutem Geschmack halten, und die Illustrationen von Eva Johanna Rubin, deren Talent, eine Geschichte in dekorativen Vignetten aufzulösen, sich hier voll entfalten kann. Ein Buch, nicht dazu bestimmt, sogleich zerfetzt zu werden. P. K.