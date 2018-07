Donnerstag, 23. November, 21.05 Uhr, 1. Programm: „Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats“

Im Jahr 1803 veröffentlichte ein Mann namens Johann Christian Reil ein seltsames Buch. Es nannte sich Rhapsodien über die Anwendung der psychischen Curmethode auf Geisteszerrüttungen und enthielt unter anderem die These, jede Irrenanstalt müsse über ein raffiniert eingerichtetes Theater mit Gefängnissen, Löwengerichtetes Blutgerüsten und – imaginären – Operationssälen verfügen. Um die gleiche Zeit, da Reil sich die Dekorationen dieser psychiatrischen Anstalt ausmalte, führte der Marquis de Sade in Charenton mit ausdrücklicher Genehmigung des Anstaltsleiters Coulmier (doch gegen den Willen des leitenden Arztes Royer-Collard) eine Reihe von Schauspielen auf, die von der Öffentlichkeit besucht werden konnten.

Diese Vorgänge, die Jean Starobinski in seiner Geschichte der Melancholie-Behandlung dargestellt hat, inspirierten Peter Weiss, die De-Sade-Dramen um ein imaginäres Stück, Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, zu vermehren – ein Stück, das man, nach der filmischen Transposition, nun auch, in Farbe, auf dem Bildschirm sah. Regisseur Schulze-Rohr wies den Zuschauer an, am Farbsättigungsregler zu drehen; technische Manipulationen wurden erläutert; der Appetit war geweckt, und ich bedauerte sehr, gerade an diesem Abend noch auf der Galerie der armen Schwarzweiß-Seher sitzen zu müssen.

Dann freilich folgte ein Schauspiel, ein Readers-Digest-Histörchen, das auch durch Tizians Farben nicht hätte gekrönt werden können. Am rotstift-wütenden Schulze gemessen ist der Zensor Coulmier geradezu ein demokratisch gesonnener Republikaner: Im Jet-Tempo folgten einander die Szenen, oft durch grausame Schnitte getrennt, nach der Devise Unter Irren ist alles möglich; ausgerechnet die aggressivsten Passagen fielen unter den Tisch; der Bezug zur Gegenwart fehlte.

Keine Relation zu heutigen Ordnungsbewahrern, kein Angriff auf uns, die Enkel des Herrn Coulmier, die gottesfürchtigen Leute und betulichen Establishment-Hüter. Es ging historisch und gemütlich und brav zu an diesem Abend, mal schrie einer auf, mal tat ein Grüppchen ein bißchen verrückt, mal schwangen einige Leute das Bein – die Übertragung der zitternden, dröhnenden Bühne aufs Fernsehpodest mißlang der Regie. Marat wirkte eher wie Hans Castorp im Liegesessel denn wie ein von ekliger Krätze gepeinigter Kranker, und was das ideologische Arrangement angeht – hier der Individualist Jean Paul Marat mit seinem alter ego Jacques Roux, dort Herr de Sade und sein liberales Schattenbild Duperret – so wurden auch dem Kenner der historischen Vorgänge die Positionen der Akteure, wurden Bezugsspiel und Antithetik nicht deutlich. Marat und Roux hatten wenig miteinander zu tun, Duperret war allenfalls Erotomane, ein girondistischer Abgeordneter nicht.

Gewiß ist es schwer, ein Schauspiel, das zugleich Spektakel und Thesenstück ist, aufs Bildschirmmaß zu übertragen; ein Masssenorgiasmus im Puppenformat kann nicht im Bühnenstil dargestellt werden; Augenlider und Fingernägel, Haare und Zähne müssen, da das Ganze nicht zu zeigen ist, eine Korrelatfunktion übernehmen.

Gewiß ist es schwer, und der Rotstift hilft nicht. Man muß Pendants für Theaterpositionen erfinden, das ist möglich, das wäre zu machen gewesen. Die Premiere steht noch bevor.

Momos