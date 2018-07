Inhalt Seite 1 — Der Tod eines Rekruten Seite 2 Auf einer Seite lesen

München

Kurz vor sechs Uhr morgens traten die Soldaten einer Ausbildungskompanie der 12. Panzerdivision vor ihren Unterkünften auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken in Unterfranken an. Ein Übungsmarsch über 15 Kilometer stand auf dem Programm. Die Soldaten hatten Gewehre, Sturmgepäck und Gasmasken dabei. Im zweiten Glied stand der 19 Jahre alte Rekrut Otto Höttl. 18 Stunden und 20 Minuten später war er tot.

Die Kompanie marschierte los. Die ersten 200 Meter wurden mit aufgesetzten Gasmasken zurückgelegt. Im Morgengrauen zog man durch den Wald. Auf Kommando gingen die Soldaten in Deckung und marschierten weiter. Dann waren etwa 11 Kilometer zurückgelegt. Der Soldat Höttl brach zusammen. Er war blaß und in kalten Schweiß gebadet. Es war 8 Uhr 20.

Der junge Mann, der am 3. Oktober eingezogen worden war, wurde in einen amerikanischen Krankenwagen geladen, der zufällig vorbeifuhr; einige Minuten später wurde er in einen deutschen Sanitätswagen umgeladen. Um 9 Uhr 15 wurde er im Krankenrevier des Truppenübungsplatzes eingeliefert, dort blieb er bis 12 Uhr. Dann wurde er wieder in ein Krankenauto gelegt und nach Bad Kissingen in das Theresien-Krankenhaus transportiert, rund zwei Stunden später abermals in ein Krankenauto geschoben und über nahezu 100 Straßenkilometer stundenlang nach Würzburg gefahren. Um 18 Uhr wurde er dort beim Luitpold-Krankenhaus ausgeladen. Sein Zustand wurde um diese Zeit von den Aufnahmeärzten als „äußerst bedrohlich“ angesehen.

Der Soldat Höttl wurde dem Würzburger Krankenhaus gewissermaßen vor die Tür gelegt. Wie es in der Anstalt heißt, war kein Krankenblatt, keine Diagnose und auch sonst keine Angaben über den jungen Mann mitgebracht worden. Nur Name, Alter und Einheit seien bekannt gewesen. Höttl wurde in Würzburg von Internisten und Neurologen behandelt. Um 23 Uhr wurde der Kompaniechef in Wildflecken telephonisch davon unterrichtet, daß Höttls Leben erlösche. Um 0 Uhr 20 war der Soldat tot. Als Todesursache wurde „Kreislaufversagen“ eingetragen.

Die Pressestelle der 12. Panzerdivision in Veitshöchheim beeilte sich, am nächsten Vormittag folgendes mitzuteilen: Die Soldaten in Wildflecken seien vor dem Marsch gefragt worden, ob sie sich krank fühlten. Niemand habe sich gemeldet. Unterwegs habe Höttl Marscherleichterung bekommen. Das Gewehr und das Gepäck seien ihm abgenommen worden, als er sich schwach fühlte. Höttls Eltern seien von dem Zusammenbruch des Soldaten nicht verständigt worden, „weil nach den ärztlichen Befunden noch immer mit einer Besserung gerechnet werden durfte“. Die Eltern Höttls wohnen nur 25 Kilometer von Würzburg entfernt in Karlstadt am Main.

Oberstaatsanwalt Ruppert vom Landgericht Würzburg ordnete eine Obduktion an. Dabei vurde eine Virusinfektion festgestellt, die zu schweren Schäden an Lunge und Leber geführt hatte. Ruppert schickte Ermittler nach Wildflecken und Bad Kissingen. Umgehend erhob sich die Frage nach den Qualifikationen von Militärärzten. Es erhob sich die Frage, ob der junge Höttl gerettet werden konnte, wenn man ihn nicht mit seinem flackernden Kreislauf stundenlang ein- und aus- und umgeladen und über weite Strecken mit dem Auto transportiert Bitte. Warum wurde er nicht gleich mit einem Bundeswehr-Hubschrauber nach Würzburg geflogen? Mit diesen und anderen Fragen wird sich ein Gutachten beschäftigen, das der Würzburger Neurologe Professor Schaltenbrand in einigen Wochen vorlegen wird.