Der Terror – vorübergehendes Übel oder Ordnungsfaktor der Sowjetherrschaft?

Von Wolf gang Leonhard

Borys Lewytzkyj: Die Rote Inquisition – Die Geschichte der sowjetischen Sicherheitsdienste. Societäts-Verlag, Frankfurt; 395 Seiten, 8,80 DM.

Am 7. September 1967 wird in der Sowjetunion, allerdings etwas weniger pompös, ein neues Goldenes Jubiläum begangen – das 50jährige Bestehen des sowjetischen Staatssicherheitsdienstes. Lewytzkyjs Buch über die Entwicklung der sowjetischen Staatssicherheitsorgane von der TSCHEKA über GPU, OGPU, NKWD, NKGB, MGB und schließlich KGB ist nicht nur eine historische Darstellung, vielmehr eine Studie über die Rolle des Terrors und der Zwangsapparate in der Sowjetunion, stets betrachtet in Zusammenhang mit der jeweiligen gesellschaftlichen Situation und den Problemen in den verschiedenen Phasen des Sowjetstaates.

Als im Dezember 1917 die TSCHEKA, die „Außerordentliche Kommission zum Kampf gegen Konterrevolution, Spekulation und Sabotage“, geschaffen wurde, betrachteten Lenin und die Bolschewiki dieses Organ zunächst als notwendiges, ja, vorübergehendes Übel. Die Person des ersten Chefs der TSCHEKA, Dsierschinskij, eines asketischen, unbestechlichen Revolutionärs, der eine Vorliebe für sentimentale Gedichte mit eiserner Härte vereinte, schien den bolschewistischen Führern die Gewähr dafür zu bieten, daß ein Mißbrauch der Macht auf ein unvermeidbares Mindestmaß beschränkt würde. Aber diese Hoffnung erwies sich schon bald als eine Illusion. Da der Kampf gegen die Konterrevolution sogleich mit dem Schutz der öffentlichen Ordnung verknüpft wurde, ging die TSCHEKA mehr und mehr nicht nur gegen die Gegner der Revolution vor, sondern auch gegen jene Anhänger des Sozialismus und der Sowjetmacht – darunter die Sozialrevolutionäre, die Menschewiki und die Anarchisten –, die sich gegen die Einparteienherrschaft der Bolschewiki. auflehnten. Die Härte und Grausamkeit, mit denen der Bürgerkrieg auf beiden Seiten geführt wurde, färbten auf die Sicherheitspolizei ab.

Von Lenin unterstütz!

Die TSCHEKA wurde alsbald von den Sowjets unabhängig. Selbst Bolschewiki – vor allem der Volkskommissar für Justiz, Krylenko – warnten vor dem Sonderstatus und dem ungesetzlichen Charakter ihrer Tribunale. Aber Lenin nahm zunächst die TSCHEKA in Schutz. „Wie kann man ohne Hinrichtungen eine Revolution machen“, war seine Begründung; die Sicherheitsorgane sollten „das Schwert der Revolution“ sein und die Schranken niederreißen, die dem Aufbau der neuen Gesellschaft im Wege standen. Nach dem Sieg der Bolschewiki im Bürgerkrieg 1921 begannen sich die Sicherheitsorgane immer häufiger für Pläne einzusetzen, die mit der Verteidigung der Revolution nichts mehr zu tun hatten. Auf Anweisung Stalins, mit dem Dsierschinskij eng verbunden war, schaltete sich die TSCHEKA auch in innerparteiliche Auseinandersetzungen ein. Lenin selbst wurde nun kritisch, aber seine Äußerungen zeigten, daß er die Gefahr weit unterschätzt hatte.